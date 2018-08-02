Требуются копирайтеры на 2 проекта

На 2 проекта нужны копирайтеры - по загруженности - от 1 поста в день для каждой соц сети (есть свои нюансы например в Instagram по ограничению в 2000 символов, и по смайликам). Задача - писать по контент-плану посты каждый день.

Посты полезно-информационные, будут также включать в себя (не все) лид магниты и призывы к действию.

Поэтому продающие посты писать нужно уметь и уметь качественно. Работа на постоянной основе (если не будет косяков).

Также!!! Нам нужно будет создавать лид магниты на основе контента, который выдаст клиент и оформлять его (это на дизайнере но текстовки все на вас). Поэтому навык быстро упаковать информацию в красивую форму и

Итак, клиент 1.

Сейчас разрабатываем упаковку бренда (в том числе оформление, бренд бук и лого).

Финализировали мисcию:

Мы помогаем каждому человеку раскрыть красоту и природные таланты, чтобы они стали счастливыми

Группа компаний - Nina Prokhorova (Нина Прохорова) - будем прокачивать личный бренд, Sport Lounge & SPA от Нины Прохоровой - конкретный бизнес-продукт, который сейчас прокачиваем.

Что уже было в соц сетях:

Соц сети

https://vk.com/sportloungenp

https://www.facebook.com/sportloungeNP

https://www.instagram.com/sportloungenp/

Контент - ужасен. Так писать категорически нельзя.

1.У каждого поста должна быть цель

2. Нарушены ключевые принципы - нельзя использовать стоковые фотографии

Оформление более-менее.

Если вы этого не понимаете или не знаете - нам не по пути.

Есть четко описанные продукты и ЦА - их дадим только тем, кто пройдет первичный отбор.

Сейчас 4 ключевых продукта которые нужно прокачивать:

1). Йога в Москва Сити на 89 этаже (в Panorama 360)

2). Тайский бокс - ведет 7-кратный чемпион мира. Все оборудование FairTEX. Пол в татами

3). Силовые тренеровки - жиросжигание (вести будет Нина)

4). Силовые тренеровки - интервальные (вести будет Нина)

КЛИЕНТ 2

Тут есть тестовое задание - написать по 3 темам.

Вот темы:

1. Власть над собой и своей жизнью (Здесь и сейчас)

2. Партнеры (Доверие, уверенность, окружение, результаты, скорость) = под продажи клуба

3. Портреты лидеров (Харизма, власть, мотивация, цель, вести за собой, сообщество, государство) = под продажи курса

Для понимания о чем речь: https://vk.com/wall19052753_3945

Также почитайте ее посты - будет понятно о чем речь.

Там ключевая тема - это создание клуба интеллектуальных и духовных лидеров (куда будут входить представители культуры, искусства, бизнеса и пр). Нужно будет писать посты в стилистике Светланы и на темы вроде тех что выше. Обратите внимание некоторые из тем для теста - должны быть продающими (с call to action). В любом случае я также посмотрю до отправки.

Итак от вас ждем:

1. Тестовые задания (для второго клиента), или если вам интересно поработать только с первым - напишите 3 поста по разным продуктам которые описаны выше. Если по обоим - то жду тестовые по обоим проектам.

2. Примеры ваших работ и постов в соц сетях

3. Ваши расценки (с учетом обьемов в месяц)

Еще раз хочу обратить внимание - это не разовый заказ, работаем на постоянной основе! И мы ищем тех, кто в проекте с нами будет играть в долгую.