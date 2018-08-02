Нужно написать уникальный текст для людей. Количество знаков будет считаться после редактуры. Такой подсчет в целях старания автора, чтобы не было воды много, а по существу. Если качество исполнения будет на высоте, то ...
Требуются копирайтеры на 2 проекта
На 2 проекта нужны копирайтеры - по загруженности - от 1 поста в день для каждой соц сети (есть свои нюансы например в Instagram по ограничению в 2000 символов, и по смайликам). Задача - писать по контент-плану посты каждый день.
Посты полезно-информационные, будут также включать в себя (не все) лид магниты и призывы к действию.
Поэтому продающие посты писать нужно уметь и уметь качественно. Работа на постоянной основе (если не будет косяков).
Также!!! Нам нужно будет создавать лид магниты на основе контента, который выдаст клиент и оформлять его (это на дизайнере но текстовки все на вас). Поэтому навык быстро упаковать информацию в красивую форму и
Итак, клиент 1.
Сейчас разрабатываем упаковку бренда (в том числе оформление, бренд бук и лого).
Финализировали мисcию:
Мы помогаем каждому человеку раскрыть красоту и природные таланты, чтобы они стали счастливыми
Группа компаний - Nina Prokhorova (Нина Прохорова) - будем прокачивать личный бренд, Sport Lounge & SPA от Нины Прохоровой - конкретный бизнес-продукт, который сейчас прокачиваем.
Что уже было в соц сетях:
Соц сети
https://www.facebook.com/sportloungeNP
https://www.instagram.com/sportloungenp/
Контент - ужасен. Так писать категорически нельзя.
1.У каждого поста должна быть цель
2. Нарушены ключевые принципы - нельзя использовать стоковые фотографии
Оформление более-менее.
Если вы этого не понимаете или не знаете - нам не по пути.
Есть четко описанные продукты и ЦА - их дадим только тем, кто пройдет первичный отбор.
Сейчас 4 ключевых продукта которые нужно прокачивать:
1). Йога в Москва Сити на 89 этаже (в Panorama 360)
2). Тайский бокс - ведет 7-кратный чемпион мира. Все оборудование FairTEX. Пол в татами
3). Силовые тренеровки - жиросжигание (вести будет Нина)
4). Силовые тренеровки - интервальные (вести будет Нина)
КЛИЕНТ 2
Тут есть тестовое задание - написать по 3 темам.
Вот темы:
1. Власть над собой и своей жизнью (Здесь и сейчас)
2. Партнеры (Доверие, уверенность, окружение, результаты, скорость) = под продажи клуба
3. Портреты лидеров (Харизма, власть, мотивация, цель, вести за собой, сообщество, государство) = под продажи курса
Для понимания о чем речь: https://vk.com/wall19052753_3945
Также почитайте ее посты - будет понятно о чем речь.
Там ключевая тема - это создание клуба интеллектуальных и духовных лидеров (куда будут входить представители культуры, искусства, бизнеса и пр). Нужно будет писать посты в стилистике Светланы и на темы вроде тех что выше. Обратите внимание некоторые из тем для теста - должны быть продающими (с call to action). В любом случае я также посмотрю до отправки.
Итак от вас ждем:
1. Тестовые задания (для второго клиента), или если вам интересно поработать только с первым - напишите 3 поста по разным продуктам которые описаны выше. Если по обоим - то жду тестовые по обоим проектам.
2. Примеры ваших работ и постов в соц сетях
3. Ваши расценки (с учетом обьемов в месяц)
Еще раз хочу обратить внимание - это не разовый заказ, работаем на постоянной основе! И мы ищем тех, кто в проекте с нами будет играть в долгую.
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