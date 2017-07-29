Необходимо будет оформить профессионально документ в стиле похожем на Тинькоф. Будут таблицы, текст и фотограйи Нужно будет сделать оформление документа в минималистьичном стиле: - Единый шрифт - Оформление цветом / стилем - Единый стиль таблиц - Оформление фотографий. На выходе должен получится ...
Сергей Кузнецов sergeykuzsergeykuz
Занимаюсь развитием средних и крупных проектов Российского и международного бизнеса, осуществляю консалтинговую деятельность в сфере маркетинга, бренд-менеджмента, общего оперативного и стратегического менеджмента.
- Презентации15 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо будет сделать рендер помещения с использованием нашего продукта - будет 3 модификации продукта - сама модель продукта будет передана в исходке с размером окон и стен. - можно использовать одну и ту же отрисованную композицию ...3D-графика2 исполнителяЗавершен4 года назад
Необходимо разработать толотип онлайн школы по кибер-спорту. Название: No Limit Gaming (возможно написание NoLimit Gaming) Смысл: нет ограничений, все ограничения в голове. Стлилистика гейм-индустрии или околоигровой тематики - крайне желательны. При этом конкретных персонажей использовать нельзя (по причине ...Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт5 лет назад
На 2 проекта нужны копирайтеры - по загруженности - от 1 поста в день для каждой соц сети (есть свои нюансы например в Instagram по ограничению в 2000 символов, и по смайликам). Задача - писать ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Название: Группа компания - Nina Prokhorova (Нина Прохорова) - будем прокачивать личный бренд, Sport Lounge & SPA от Нины Прохоровой - конкретный бизнес-продукт, который сейчас прокачиваем. [b]Миссия[/b] - Мы создаем сообщество красивых и счастливых людей, которые ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Необходимо оцифровать 200 ниш (список ниш предоставлю). Регламент по оцифровке - [url=https://docs.google.com/document/d/1jqx119dd7eoOQ35RVDjsVgw0iTmMdPO2a-GNRj3Y5Kg/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1jqx119dd7eoOQ35RVDjsVgw0iTmMdPO2a-GNRj3Y5Kg/edit?usp=sharing [/url]Срок - 13.06 до 18:00Базы данных1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать визитку и подготовить ее к печати на следующей неделе (две версии задней стороны). И минимум 3 варианта дизайна. Направление деятельности - Китай под ключ (консалтинг + услуги). Стиль - берем с сайта businesswithchina.ru На визитке - обязательно ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Необходимо разработать логотип для гомеопатического центра Homeospes (www.homeospes.ru) а также визитку. Цветовая гамма - зеленая (салатный). Главная идея - здоровье, естественность, природа. Бюджет проекта - до 100 USD Срок - не более недели (срочно) Примеры логотипов, которые понравились ...Завершен6 лет назад
Всех приветствую! На этот раз заказчик - Логистическая компания. Необходимо разработать: - Логотип (не менее 2-3 вариантов, в финале - стандартное и горизонтальное написание, чб и инверсия) - Дизайн визитки (нестандартный - детали ниже) [u]Логотип [/u] Компания специализируется на ...Завершен6 лет назад
[i]UPDATE: До конца недели выберем того, кто будет разрабатывать логотип. Заказчик был в командировке. [/i] Необходимо разработать логотип для компании , занимающийся консалтинговой деятельностью для средних и крупных компаний (то есть чистый B2B ) ...Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт6 лет назад
[b] Необходимо сделать сертификат официального дилера по бренду Noirot[/b] - Учесть стилистику бренда (то, что это франция (made in france) - по цветам : прошлый год синий, новые цвета в упаковке - зеленый, фиолетовый,оранжевый. Общий концепт ...Завершен7 лет назад
- $75
[b]Задача:[/b] Необходимо разработать логотип для компании, торгующей оборудованием. [b]Название компании:[/b] BazaOpt / БазаОпт Сайт - bazaopt.info (на дизайн сайта, колористику и прочее не обращаем внимания. Он в процессе переделки) [u] [b]Более детальное ТЗ[/b][/u] - Необходимо разработать 3 варианта логотипа ...Завершен8 лет назад
- $100
Доброго всем дня! Необходимо сделать верстку материалов. По сути все необходимое уже есть - нужно просто сделать красивую верстку данного материала максимально оперативно и качественно. По результатам работы будут даны в работу следующие проекты ...Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт9 лет назад
ТЗ: Необходимо написать по 6-7 сказок для каждой из следующих возрастных групп: - от 1 до 2,5 - с 2,5 до 3,5 - с 3,5 до 5 - с 5 до 7 - с 7 до 10 Соответственно подход к каждым группам ...Стихи, Песни и Проза1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $300
ТЗ: Необходимо написать по 6-7 сказок для каждой из следующих возрастных групп: - от 1 до 2,5 - с 2,5 до 3,5 - с 3,5 до 5 - с 5 до 7 - с 7 до 10 Соответственно подход к ...Стихи, Песни и Проза15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Основания задача - создать логотип и далее бренд-бук для магазина развивающих игрушек. Общее ТЗ: - Придумать название - Придумать логотип (предполагается что выполняется совместно с предыдущем) - Разработать бренд-бук (включающий - общие рекомендации по дизайну интерьера (предпочтительные ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Уважаемые Фрилансеры! К сожалению данный проект заморожен по причине финансового состояния заказчика. Спасибо всем за участие. В случае разморозки проекта обязательно обратимся к некоторым из Вас, которые прошли внутреннюю модероацию. Спасибо за интерес! Нужно сделать полноценный бренд-бук, основываясь ...Фирменный стиль23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо сделать дизайн сайта на базе движка Magento. Общая направленность сайта - одежда (футболки, толстовки, кепки) с уклоном в компьютерную тематику (WoW, РПГ и пр.) Сайт по стилистике должен быть похож (в разумных пределах) на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад