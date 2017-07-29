sergeykuz

Сергей Кузнецов sergeykuz

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Sales & Marketing Executive and Entrepreneur

Занимаюсь развитием средних и крупных проектов Российского и международного бизнеса, осуществляю консалтинговую деятельность в сфере маркетинга, бренд-менеджмента, общего оперативного и стратегического менеджмента.

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недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
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  • Необходимо сделать оформление документа (минималистичный стиль)

    Необходимо будет оформить профессионально документ в стиле похожем на Тинькоф.   Будут таблицы, текст и фотограйи Нужно будет сделать оформление документа в минималистьичном стиле: - Единый шрифт - Оформление цветом / стилем - Единый стиль таблиц - Оформление  фотографий.  На выходе должен получится ...

    Презентации15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3D-рендер комнаты с кондиционером (3 разных кондиционера)

    Необходимо будет сделать рендер помещения с использованием нашего продукта - будет 3 модификации продукта - сама модель продукта будет передана в исходке с размером окон и стен. - можно использовать одну и ту же отрисованную композицию ...

    3D-графика2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать Логотип для онлайн школы по кибер-спорту

    Необходимо разработать толотип онлайн школы по кибер-спорту. Название: No Limit Gaming (возможно написание NoLimit Gaming) Смысл: нет ограничений, все ограничения в голове. Стлилистика гейм-индустрии или околоигровой тематики - крайне желательны. При этом конкретных персонажей использовать нельзя (по причине ...

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуются копирайтеры на 2 проекта

    На 2 проекта нужны копирайтеры - по загруженности - от 1 поста в день для каждой соц сети (есть свои нюансы например в Instagram по ограничению в 2000 символов,  и по смайликам). Задача - писать ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Бренд-бук для группы компаний, работающих в сфере красоты и фитнеса

    Название:  Группа компания - Nina Prokhorova (Нина Прохорова) - будем прокачивать личный бренд,  Sport Lounge &amp; SPA от Нины Прохоровой - конкретный бизнес-продукт, который сейчас прокачиваем. [b]Миссия[/b] - Мы создаем сообщество красивых и счастливых людей, которые ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Необходимо оцифровать 100 ниш

    $10

    Необходимо оцифровать 200 ниш (список ниш предоставлю). Регламент по оцифровке - [url=https://docs.google.com/document/d/1jqx119dd7eoOQ35RVDjsVgw0iTmMdPO2a-GNRj3Y5Kg/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1jqx119dd7eoOQ35RVDjsVgw0iTmMdPO2a-GNRj3Y5Kg/edit?usp=sharing [/url]Срок - 13.06 до 18:00

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать визитку (срочно)

    Необходимо сделать визитку и подготовить ее к печати на следующей неделе (две версии задней стороны).  И минимум 3 варианта дизайна.  Направление деятельности - Китай под ключ (консалтинг + услуги).  Стиль - берем с сайта businesswithchina.ru На визитке - обязательно ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка логотипа и визитки для гомеопатического центра Homeospes

    $100

    Необходимо разработать логотип для гомеопатического центра Homeospes (www.homeospes.ru) а также визитку.   Цветовая гамма - зеленая (салатный). Главная идея - здоровье, естественность, природа.   Бюджет проекта - до 100 USD Срок - не более недели (срочно) Примеры логотипов, которые понравились ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка логотипа и визитки для логистической компании

    Всех приветствую! На этот раз заказчик - Логистическая компания.  Необходимо разработать: - Логотип (не менее 2-3 вариантов, в финале - стандартное и горизонтальное написание, чб и инверсия) - Дизайн визитки (нестандартный - детали ниже) [u]Логотип [/u]   Компания специализируется на ...

    Логотип для компанииДизайн визитки
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка логотипа для маркетингового агентства

    [i]UPDATE: До конца недели выберем того, кто будет разрабатывать логотип. Заказчик был в командировке. [/i]  Необходимо разработать логотип для компании , занимающийся консалтинговой деятельностью для средних и крупных компаний (то есть чистый B2B )   ...

    Логотип для компании
    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо разработать сертификат дилера

    [b]   Необходимо сделать сертификат официального дилера по бренду Noirot[/b] - Учесть стилистику бренда (то, что это франция (made in france)  - по цветам : прошлый год синий, новые цвета в упаковке - зеленый, фиолетовый,оранжевый. Общий концепт ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка логотипа для компании, торгующей оборудованием

    $75

    [b]Задача:[/b] Необходимо разработать логотип для компании, торгующей оборудованием. [b]Название компании:[/b] BazaOpt  / БазаОпт Сайт - bazaopt.info (на дизайн сайта, колористику и прочее не обращаем внимания. Он в процессе переделки) [u] [b]Более детальное ТЗ[/b][/u] - Необходимо разработать 3 варианта логотипа ...

    Дизайн сайтаЛоготип для компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка

    $100

    Доброго всем дня! Необходимо сделать верстку материалов. По сути все необходимое уже есть - нужно просто сделать красивую верстку данного материала максимально оперативно и качественно. По результатам работы будут даны в работу следующие проекты ...

    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сказки для детей от 1 до 12 лет

    ТЗ: Необходимо написать по 6-7 сказок для каждой из следующих возрастных групп: - от 1 до 2,5 - с 2,5 до 3,5 - с 3,5 до 5 - с 5 до 7 - с 7 до 10 Соответственно подход к каждым группам ...

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание логотипа магазина развивающих игрушек

    $200

    Основания задача - создать логотип и далее бренд-бук для магазина развивающих игрушек. Общее ТЗ: - Придумать название - Придумать логотип (предполагается что выполняется совместно с предыдущем) - Разработать бренд-бук (включающий - общие рекомендации по дизайну интерьера (предпочтительные ...

    Дизайн сайта
    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание бренд-бука и общих макетов полиграфии

    $250

    Уважаемые Фрилансеры! К сожалению данный проект заморожен по причине финансового состояния заказчика. Спасибо всем за участие. В случае разморозки проекта обязательно обратимся к некоторым из Вас, которые прошли внутреннюю модероацию. Спасибо за интерес! Нужно сделать полноценный бренд-бук, основываясь ...

    Дизайн сайта
    Фирменный стиль23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта одежды под движок Magento

    $250

    Необходимо сделать дизайн сайта на базе движка Magento. Общая направленность сайта - одежда (футболки, толстовки, кепки) с уклоном в компьютерную тематику (WoW, РПГ и пр.) Сайт по стилистике должен быть похож (в разумных пределах) на ...

    Дизайн сайтаMagento
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
german_wts
Герман 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
$150
10 баллов
4 года назад
3D-рендер комнаты с кондиционером (3 разных кондиционера)
Приятно работать с такими людьми. Четкая постановка задач, профессиональный подход к работе. Всегда на связи. А самое главное очень адекватный и культурный человек. Рекомендую.
Очень довольны работой Германа. Качественно, креативно, и очень оперативно. Вносил правки, и отвечал практичкски 24 часа в сутки. Сделал 12 визуализаций за 3 дня. Очень рекомендую! будем сотрудничать и дальше!
Ответный отзыв
Ayston
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
4 года назад
3D-рендер комнаты с кондиционером (3 разных кондиционера)
Сергей активно принимает участие в работе, хочу объявить ему и его дизайнеру благодарность, он присутствовал на каждой стадии работ и во время вносил корректировки. Отличная постановка задачи не вызывает вопросов. Все предоставленные данные для работы являлись качественными и готовые к дальнейшей работе. Буду рад дальнейшему сотрудничеству и вам советую!
Довольны работой Николая. Оперативно реагировал, отвечал и дорабатывал макеты.
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Бренд-бук для группы компаний, работающих в сфере красоты и фитнеса
Спасибо Сергею за проект. Я очень рад сотрудничеством. Рекомендую как ответственного заказчика.
Антон - большой молодец. Спасибо за отличную работу и многочисленные доработки (клиент попался весьма придирчивый)
Ответный отзыв
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Сделать визитку (срочно)
Очень классный заказчик, я всем довольна.
Отлично! Быстро качественно и оперативно!
Ответный отзыв
juliberk
Юлия 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа и визитки для гомеопатического центра Homeospes
Интересный проект, приятное общение. Сотрудничеством очень довольна!) Грамотно составленное тех. задание и с оплатой не затягивает.
В целом доволен работой. В начале немного "притирались" но потом все хорошо!
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