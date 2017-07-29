Сергей активно принимает участие в работе, хочу объявить ему и его дизайнеру благодарность, он присутствовал на каждой стадии работ и во время вносил корректировки. Отличная постановка задачи не вызывает вопросов. Все предоставленные данные для работы являлись качественными и готовые к дальнейшей работе. Буду рад дальнейшему сотрудничеству и вам советую!