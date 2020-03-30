3D-рендер комнаты с кондиционером (3 разных кондиционера)

Необходимо будет сделать рендер помещения с использованием нашего продукта

- будет 3 модификации продукта

- сама модель продукта будет передана в исходке с размером окон и стен.

- можно использовать одну и ту же отрисованную композицию квартиры (то есть не нужно делать 3 разных концепции комнаты) - но ракурсы возможно придется поменять (определим уже совместно - исходя из визуализации прибора)

Остальное - нужно будет добавить (стулья, деревья за окном, то есть добавить "жизни" в кадр). Как пример прикрепляю отрисованный концепт - нужно будет сделать что-то подобное

p.s. В портфолио данную работу добавить нельзя будет - этот проект под NDA и в стадии разработки.