3D-рендер комнаты с кондиционером (3 разных кондиционера)

Требуется сделать 3д модель автомобильного лифта (имеется 3д модель самого лифта), нужно сделать прорисовку окружения вокруг, принцип построения и работы подъемника
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо будет сделать рендер помещения с использованием нашего продукта
- будет 3 модификации продукта
- сама модель продукта будет передана в исходке с размером окон и стен.
- можно использовать одну и ту же отрисованную композицию квартиры (то есть не нужно делать 3 разных концепции комнаты) - но ракурсы возможно придется поменять (определим уже совместно - исходя из визуализации прибора)
Остальное - нужно будет добавить (стулья, деревья за окном, то есть добавить "жизни" в кадр). Как пример прикрепляю отрисованный концепт - нужно будет сделать что-то подобное
p.s. В портфолио данную работу добавить нельзя будет - этот проект под NDA и в стадии разработки.
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