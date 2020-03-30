3D-рендер комнаты с кондиционером (3 разных кондиционера)

3D-графикаЗавершен17 заявок450 просмотров
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Необходимо будет сделать рендер помещения с использованием нашего продукта

- будет 3 модификации продукта

- сама модель продукта будет передана в исходке с размером окон и стен.

- можно использовать одну и ту же отрисованную композицию квартиры (то есть не нужно делать 3 разных концепции комнаты) - но ракурсы возможно придется поменять (определим уже совместно - исходя из визуализации прибора)

Остальное - нужно будет добавить (стулья, деревья за окном, то есть добавить "жизни" в кадр). Как пример прикрепляю отрисованный концепт - нужно будет сделать что-то подобное

p.s. В портфолио данную работу добавить нельзя будет - этот проект под NDA и в стадии разработки. 

4 года назад
sergeykuz
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
german_wts
Герман 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
4 года назад
$150
3 дня
Очень довольны работой Германа. Качественно, креативно, и очень оперативно. Вносил правки, и отвечал практичкски 24 часа в сутки. Сделал 12 визуализаций за 3 дня. Очень рекомендую! будем сотрудничать и дальше!
Приятно работать с такими людьми. Четкая постановка задач, профессиональный подход к работе. Всегда на связи. А самое главное очень адекватный и культурный человек. Рекомендую.
Ayston
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$100
4 дня
WMZ
Довольны работой Николая. Оперативно реагировал, отвечал и дорабатывал макеты.
Сергей активно принимает участие в работе, хочу объявить ему и его дизайнеру благодарность, он присутствовал на каждой стадии работ и во время вносил корректировки. Отличная постановка задачи не вызывает вопросов. Все предоставленные данные для работы являлись качественными и готовые к дальнейшей работе. Буду рад дальнейшему сотрудничеству и вам советую!
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