3D анимация автомобильной аварии

Надо создать 3D анимацию автомобильной аварии на дороге. Дорога - двухполосная (полосы белые), узкая (как на прикрепленной картинке), по бокам деревья, время аварии - ночь, освещение и качество картинки - как на видео (на видео туннель, а на дороге будут фонари), время года - ранняя зима, на дороге лед, немного тумана, сбоку дороги земля и маленький склон. Машина едет, ее чуть заносит, и из-за этого она выезжает навстречу другой машине - удар. Четко прорабатывать повреждения не нужно: надо отрендерить только первые секунды столкновения. Всего на дороге в это время будет 2 машины, трафик очень низкий. Срок - 2-3 дня. Модели машин есть