Программируемая 3d модель рта

3D-графикаЗакрыт4 заявки398 просмотров
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1.Настраиваемая стандартная клиническая 3D модель головы. 

1.1.Состоит из различных объектов (зубы, язык, десна, кость), которые в свою очередь состоят из различных структур (дентин, пульпа, кортикальная кость итд)

1.2.Между структурами есть определенные соединения, которые имеют различную силу1.3.Несколько видов морфологий здоровых зубов

1.4.Несколько видов морфологий нездоровых зубов

1.5.Несколько видов морфологий уздечки верхней и нижней губы

2.Конфигуратор различных клинических моделей, в котором выбираются различные морфологии зубов и других объектов, а также настраиваются их свойства (ширина челюсти, высота и т.д.). Кроме того настраиваются свойства структур (плотность, текучесть и т.д.)

3.3D модели инструментов и материалов, которые в дальнейшем будут взаимодействовать с клинической моделью головы

4.Программирование действий различных инструментов на этой модели (они могут удалять, тянуть, захватывать итд)

4 года назад
guest_15828896345569
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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