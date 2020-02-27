Конструктор/проектировщик мебели

Нужно разработать робота
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
- Составление чертежей в мебельных программах;
- Разработка полного пакета конструкторской документации на изделие;
- Составление спецификаций для производства;
- Карта раскроя, карта присадки, в т.ч. для направляющих, карта присадки на одном листе, на общем виде изделия, карта сборки с размерами;
- 3D визуализация изделия;
- Подбор необходимой фурнитуры: соединительная фурнитура для корпуса, петли, направляющие, навесы, раздвижные системы и т.п., лицевая фурнитура;
- Составление спецификаций фурнитуры и материалов с количеством, артикулами и ссылкой на магазин;
- Составление сметы себестоимости проекта;
- Взаимодействие с Менеджером проекта и Заказчиком в процессе проектирования, согласования деталей и внесения корректировок;
- Консультирование столяров, изготовителей и сборщиков по вопросам, возникающим в процессе производства и сборки изделия;
- Исполнение задачи по заданным критериям и в установленные сроки.
- Творческий, ответственный, профессиональный подход к делу;
- Способность воплощать идеи клиентов, способность «слышать» клиента;
- Способность выходить за рамки принятых шаблонов и стандартных решений;
- Знание технологии производства корпусной мебели;
- Общее знание технологии производства корпусной и встроенной мебели;
- Умение проектировать мебель с учетом эргономических требований и веяния моды;
- Знание основной мебельной фурнитуры и материалов;
- Знание программ AutoCAD, ArchiCAD, Базис мебельщик и т.д.;
- Навыки и опыт технолога, дизайнера и смежных профессий приветствуются.
Удалённая работа
Свободным график
Повременно-сдельная оплата и система бонусов по итогам работы и согласно алгоритму компании.
ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
- Уникальное конкурентное портфолио;
- Новые знания, навыки, опыт, сообщество и окружение экспертов с которыми будете “расти” быстрее;
- Поток заказов желаемой степени интенсивности и сложности.
Кандидаты не предоставившие портфолио и не прошедшие анкетирование не допускаются к рассмотрению.
- Похожие заказы
- 3D-графика6 заявокЗакрыт4 года назад
Создание модели персонажа человека с ригом тела и ригом лица3D-графика9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать программу, в которой анимированный 3D персонаж будет через камеру повторять движения, мимику и голос человека. (Наподобие маски в инстаграмме, но персонаж должен быть в полный рост).3D-графика2 заявкиЗакрыт4 года назад
Задача создать маску для инстаграм Сценарий: человек наводит телефон на друзей, видит их будто в матрице (зеленый фон, сыпятся цифры) а вместо лиц друзей видит зеленое 3D лицо агента Смита. Нужен человек с опытом! Назовите цену и сроки.3D-графика6 заявокЗакрыт4 года назад
[list=1][*]Установить на готовую 3D модель автомобиля наши расширения. Найти подходящие колеса и 3D модель автомобиля, произвести ее модификации: занизить, расширить возможно установить доп элементы и т.д. Работа будет в паре с Владимиром, он подскажет как ...3D-графика11 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Создать 3д модель партии посуды и мебели. Общение по видеосвязи и полное ТЗ тоже там. Общая стилистика - сокральные предметы, с концепцией производства энергетических предметов. По посуде - создание нестандартных решений, например, двухслойные чайники и посуда \ ...3D-графика12 заявокЗакрыт4 года назад
Есть фото детской кровати, нужно отрисовать ее в 3d, сделать разными цветами, может добавить текстуру дерева. И наложить на разные интерьеры. Предположительно нужно 4 разных интерьера, так же 4 цвета кровати. И 3 ракурса кровати. ...3D-графика12 заявокЗакрыт4 года назад
Готов создать 3д модели в программе NX , кого заинтересовало пишите.3D-графика1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно сделать 3д модель лопаты в 2-х вариантах под печать. В соответствии с эскизом и техзаданием. Формат .obj и .stl Также сделать по 3 рендера для каждого варианта в разных проекциях.3D-графика1 исполнительЗавершен4 года назад
Создать робота в 3д3D-графика7 заявокЗакрыт4 года назад