Конструктор/проектировщик мебели

3D-графикаЗакрыт3 заявки656 просмотров
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

  • Составление чертежей в мебельных программах;
  • Разработка полного пакета конструкторской документации на изделие;
  • Составление спецификаций для производства;
  • Карта раскроя, карта присадки, в т.ч. для направляющих, карта присадки на одном листе, на общем виде изделия, карта сборки с размерами;
  • 3D визуализация изделия;
  • Подбор необходимой фурнитуры: соединительная фурнитура для корпуса, петли, направляющие, навесы, раздвижные системы и т.п., лицевая фурнитура;
  • Составление спецификаций фурнитуры и материалов с количеством, артикулами и ссылкой на магазин;
  • Составление сметы себестоимости проекта;
  • Взаимодействие с Менеджером проекта и Заказчиком в процессе проектирования, согласования деталей и внесения корректировок;
  • Консультирование столяров, изготовителей и сборщиков по вопросам, возникающим в процессе производства и сборки изделия;
  • Исполнение задачи по заданным критериям и в установленные сроки.
ТРЕБОВАНИЯ

  • Творческий, ответственный, профессиональный подход к делу;
  • Способность  воплощать идеи клиентов, способность «слышать» клиента;
  • Способность выходить за рамки принятых  шаблонов и стандартных решений;
  • Знание технологии производства корпусной мебели;
  • Общее знание технологии производства корпусной и встроенной мебели;
  • Умение проектировать мебель с учетом эргономических требований и веяния моды;
  • Знание основной мебельной фурнитуры и материалов;
  • Знание программ AutoCAD, ArchiCAD, Базис мебельщик и т.д.;
  • Навыки и опыт технолога, дизайнера и смежных профессий приветствуются.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Удалённая работа

Свободным график

Повременно-сдельная оплата и система бонусов по итогам работы и согласно алгоритму компании. 

ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

  • Уникальное конкурентное портфолио;
  • Новые знания, навыки, опыт, сообщество и окружение экспертов с которыми будете “расти” быстрее;
  • Поток заказов желаемой степени интенсивности и сложности.
Для дальнейшего диалога необходимо отправить портфолио или примеры работ на [email protected] или в отклике и пройти обязательное анкетирование (ссылка будет отправлена в ответ на отклик).

Кандидаты не предоставившие портфолио и не прошедшие анкетирование не допускаются к рассмотрению.

4 года назад
guest_15824856240188
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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