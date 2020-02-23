Создать 3Д модель мебели и посуды

$100
3D-графикаЗакрыт12 заявок419 просмотров
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Создать 3д модель партии посуды и мебели. Общение по видеосвязи и полное ТЗ тоже там.

Общая стилистика - сокральные предметы, с концепцией производства энергетических предметов.

По посуде - создание нестандартных решений, например, двухслойные чайники и посуда \ одна сторона стандарт, на другую добавить листик, шишку или что-то ещё... Чайные пары, графины под вино, вазы под цветы, интерьерные решенияю

Посуда - материа стекло \ глина

Мебель (дерево)) - так же, нестандартные решения... Например... круглый стол по оси с желобком, с возможностью нанести на стол глифы: вырезать, сделать стеклянную вставку, залить стеклом, залить смолой... Ножка идёт отдельно от стола! В 4х вариантах, для 4х размеров столов - маленький, средний, большой, складной...

Чехлы для стульев - ткань, удобный, практичный вариант...

Полное ТЗ при общении...

Бюджет указан условный, обговаривается индивидуально

4 года назад
guest_15824860764874
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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