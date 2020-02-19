3D Демонстрация боевых действий

Требуется разработка 3 D моделей для каждого дома (1 кадр с уникальным окружением вокруг+ 4 фасада+ 2 планировки вокруг 1-2 этаж). Материалы домов: брус, каркас, блочные дома.Предлагайте ваши цены и сроки выполнения в ответном письме ...
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Здравствуйте! Нужно создать видеоролик в 3D, анимация простая + можно использовать готовые модели
Сценарий прикрепил. Бюджет обсуждаем.
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