Перевести файл из формата bcad (bdf) в dwg, 3ds

Здравствуйте. Я ИП, занимаюсь проектами и их менеджментом в области архитектуры и дизайна. Ищу визуализатора под проектную линейку на пару недель. У кандидата может быть любое образование и опыт работы, но наличие портфолио, пусть и совсем небольшого, обязательно. ...