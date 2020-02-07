Конфигуратор дома

Есть дом площадью 174 кв. м. (таунхаус) получается, надо сделать следующее.

1) Дизайн внешнего вида дома (экстерьер). Все 174 кв. м. С возможностью выбора колировки, наличие и отсутствие солнечных батарей.

2) Дизайн интерьера (с возможностью выбора: плитки, светильников и других элементов дома). Так как это таунхаус получается ~87 кв.м.

Все вышеперечисленное должно быть в рамках 3D, дом чтобы можно было покрутить, в интерьере походить много точек делать не надо (можно 2 в гостинной и по 1 в каждой комнате, санузле).

Проект дома есть в архикад и в автокаде. Весь материал будет отправлен заказчику. Просьба написать, какая информация нужна от поставщиков плитки, светильников и прочего. Можно использовать Verge3D, главное адаптивность конфигуратора...