Чехол на juul

Сделать 3D модель силиконового чехла на juul. Дизайн: Белая основа(фон), чёрная минималистичная змея закручена вокруг чехла, у неё в некоторых местах белые чешуйки в цвет самого чехла, её глаз находиться на уровне отверстия в чехле для светодиода, змея кусает красное лого(прикреплено в файле), с лого стекает кровь такого же цвета как и лого.Размеры указаны на фото