Двухместный не раскладной диван | 3D Модель

Нужно сделать модель ёлки и анимацию для нее : [url=http://download.alesko.eu/divers/el.jpg]http://download.alesko.eu/divers/el.jpg[/url] Анимация простая просто движение лап елки, то есть в зависимости от погоды ёлка будет по-разному выглядеть. Например, когда холодно то сжимать лапы и распускать их при солнечной погоде. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую вас, творцы и художники.
Суть задачи в следующем:
- Необходимо создать 3D модель двухместного дивана близко к фотореализму (видимые декоративные швы и отстрочки)
- Сделать 1 рендер без фона и 1 рендер в офисной или HoReCa обстановке
- Подготовить сцену с моделью для последующего самостоятельного рендера в другом цвете\материале обивки (Планируем рендерить другие цвета самостоятельно)
На выходе хочется получить:
- 2 готовых рендера
- сцену с моделью, готовую к рендеру
- краткое описание в чем рендерить
Предлагайте свои варианты цен и способов исполнения, с указание софта, который планируете использовать для решения задачи. Укажите, готовы ли вы к долгосрочному сотрудничеству.
Ответы в стиле "готов поработать" не привлекут внимания - все мы тут либо "готовы поработать", либо "готовы дать работу", так что, пожалуйста, конретику по заданию без воды.
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