Двухместный не раскладной диван | 3D Модель

Приветствую вас, творцы и художники.

Суть задачи в следующем:

- Необходимо создать 3D модель двухместного дивана близко к фотореализму (видимые декоративные швы и отстрочки)

- Сделать 1 рендер без фона и 1 рендер в офисной или HoReCa обстановке

- Подготовить сцену с моделью для последующего самостоятельного рендера в другом цвете\материале обивки (Планируем рендерить другие цвета самостоятельно)

На выходе хочется получить:

- 2 готовых рендера

- сцену с моделью, готовую к рендеру

- краткое описание в чем рендерить

Предлагайте свои варианты цен и способов исполнения, с указание софта, который планируете использовать для решения задачи. Укажите, готовы ли вы к долгосрочному сотрудничеству.

Ответы в стиле "готов поработать" не привлекут внимания - все мы тут либо "готовы поработать", либо "готовы дать работу", так что, пожалуйста, конретику по заданию без воды.