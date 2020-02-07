3D модель для игры

Требуется сделать лоу поли модель по фото-референсам.

Детализацию выполнить в браше (или другом удобном приложении) максимально близко к референсам.

Запечь нормал и текстуру.

На выходе требуется:

1. Модель с полигонажем до 800 треугольников, в фомате obj.

2. Текстуры - normal и defuse в разрешении 512px в формате png.

3. Исходники (лоу- и хпайполи модели) в одной сцене в формате max или fbx.

Во вложении фото фигурок которые нужно замоделить и пример ожидаемого результата.