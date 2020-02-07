Создать чертеж по готовой сборке в текла

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Есть 3д сборка в текла, нужно создать по ней чертежь деталей и сборок.

4 года назад
guest_15810773509876
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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