Создать чертеж по готовой сборке в текла

Нужно сделать модель ёлки и анимацию для нее : [url=http://download.alesko.eu/divers/el.jpg]http://download.alesko.eu/divers/el.jpg[/url] Анимация простая просто движение лап елки, то есть в зависимости от погоды ёлка будет по-разному выглядеть. Например, когда холодно то сжимать лапы и распускать их при солнечной погоде. ...