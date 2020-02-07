5 сек 3D анимация 3-х коробок.

5 сек анимация 3-х коробок на черном фоне.

Модели есть, надо проанимировать позишн, скейл, ротэйшн.

Происходящее:

Слева и справа в вылетают белые коробки и между ними по центру вылетает красная, которая на 30% больше белых. Немного ротации и анимация по скорости бизье.

Пример рендера на прикрепленном фото. Качество тоже уровня как на фото, можно выше :)

Фон бесконечно черный, без текстуры. На самих же коробках должны быть тени, отражения и иные взаимодействия со светом (материал коробок - картон).

Задача быстрая и несложная. Надо вчера.