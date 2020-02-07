5 сек 3D анимация 3-х коробок.

Нужно сделать модель ёлки и анимацию для нее : [url=http://download.alesko.eu/divers/el.jpg]http://download.alesko.eu/divers/el.jpg[/url] У нас есть 5 погодных состояний и можно сделать следующий сценарий: - солнце (елочка медленно кружится вокруг своей оси, "радуется" - солнце с тучами ("покачивается из стороны в сторону" - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
5 сек анимация 3-х коробок на черном фоне.
Модели есть, надо проанимировать позишн, скейл, ротэйшн.
Происходящее:
Слева и справа в вылетают белые коробки и между ними по центру вылетает красная, которая на 30% больше белых. Немного ротации и анимация по скорости бизье.
Пример рендера на прикрепленном фото. Качество тоже уровня как на фото, можно выше :)
Фон бесконечно черный, без текстуры. На самих же коробках должны быть тени, отражения и иные взаимодействия со светом (материал коробок - картон).
Задача быстрая и несложная. Надо вчера.
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