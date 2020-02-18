Анимация елки

Нужно сделать модель ёлки и анимацию для нее :

http://download.alesko.eu/divers/el.jpg

У нас есть 5 погодных состояний и можно сделать следующий сценарий:

- солнце (елочка медленно кружится вокруг своей оси, "радуется"

- солнце с тучами ("покачивается из стороны в сторону"

- тучи ("вздыхает"

- тучи со снегом ("отряхивается"

- тучи с дождем ("дрожит, трясется"

вздыхает это раздвигает и сдвигает лапы

а также цифры и значки для состояний (без анимации)

Есть модель в obj, которая криво сделана