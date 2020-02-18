Nik_Rznv

Никита Рязанов Nik_Rznv

 
34 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
3D моделирование, визуализация, GameDev

3D моделирование, 3D визуализация (пока в основном технических объектов), создание моделей для GameDev'а (High/LowPoly, развертка, текстурирование, PBR), создание 3D видеороликов, видеомонтаж.

ПО: Autodesk 3Ds Max, Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Substance Painter, Unity3D, применяю RealFlow, PhoenixFD и тп.

Образование высшее техническое. Работу выполняю качественно и в срок.

E-mail - [email protected]

3ds MaxPhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
bigbird
57 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
$50
10 баллов
4 года назад
Анимация елки
Отличный фрилансер, быстро сделал что надо, оперативно правил и был постоянно на связи, продолжаем работать дальше
Хороший заказчик, ставит четкие задачи, адекватно реагирует на рабочие моменты, работаем дальше
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