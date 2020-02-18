3D моделирование, визуализация, GameDev
3D моделирование, 3D визуализация (пока в основном технических объектов), создание моделей для GameDev'а (High/LowPoly, развертка, текстурирование, PBR), создание 3D видеороликов, видеомонтаж.
ПО: Autodesk 3Ds Max, Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Substance Painter, Unity3D, применяю RealFlow, PhoenixFD и тп.
Образование высшее техническое. Работу выполняю качественно и в срок.
E-mail - [email protected]
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$50
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Портфолио
- Устройство и принцип работы регулятора153 просмотра
- Принцип работы реактивного двигателя131 просмотр
- Видеоинструкция по эвакуации123 просмотра
- Устройство и принцип работы насоса150 просмотров
- Моделирование и визуализация95 просмотров
- LowPoly Клапан93 просмотра
- LowPoly кран 380 просмотров
- LowPoly кран 2124 просмотра
- LowPoly кран114 просмотров
- LowPoly датчик106 просмотров
- LowPoly цистерна117 просмотров
- LowPoly приборы134 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
Отличный фрилансер, быстро сделал что надо, оперативно правил и был постоянно на связи, продолжаем работать дальше
Ответный отзыв
Хороший заказчик, ставит четкие задачи, адекватно реагирует на рабочие моменты, работаем дальше