Есть проект шахматы в кубе, это игра, где шахматы ходят в верх и вниз. Нужна 3д анимация для инвесторов и рекламы. Задача сложная. Но если можно сделать реальную модель то наверное можно сделать и в виртуальном пространстве. Сколько ориентировочно это может стоить?

По фото принцип игры и стоящую задачу можно понять.