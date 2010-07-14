janua

Олег janua

 
38 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-50
Интерьеры и Экстерьеры
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Отзывы заказчиков
samodurovdanil
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Сделать модель кузова авто
Очень надежный исполнитель. Выполнил как обещал в срок и качественно. На замечания реагировал адекватно. В общем, от сотрудничества остались только положительные впечатления. Обязательно обращусь еще раз.
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
natalyamezdrina
Наталья 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв
$30
9 баллов
9 лет назад
Визуализация интерьера
хорошее сотрудничество
В общем и целом все ОК, рекомендую.
Ответный отзыв
Anantago
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Сделать 3D модель по эскизу
Vse otlichno, bolshoe spasibo, rabotaem dalshe +++
Приятно иметь дело. Справедливая критика, своевременная оплата. Все на уровне. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Namsilat
47 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Простая 3Д анимация
Истинный профи в 3Д! Рекомендую :)
Работы тут немного совсем было, но впечатления от общения только положительные.
Ответный отзыв
3D-графика
4 отзыва
от $20
от 1 дня
#52
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#49
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#247
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#979
Анимация
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1045
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3118
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3119
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