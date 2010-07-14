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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
ТОП-50— Интерьеры и Экстерьеры
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
5 лет назад
Очень надежный исполнитель. Выполнил как обещал в срок и качественно. На замечания реагировал адекватно. В общем, от сотрудничества остались только положительные впечатления. Обязательно обращусь еще раз.
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству.
$30
9 баллов
9 лет назад
хорошее сотрудничество
Ответный отзыв
В общем и целом все ОК, рекомендую.
$200
10 баллов
13 лет назад
Vse otlichno, bolshoe spasibo, rabotaem dalshe +++
Ответный отзыв
Приятно иметь дело. Справедливая критика, своевременная оплата. Все на уровне. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$5
10 баллов
13 лет назад
Истинный профи в 3Д! Рекомендую :)
Ответный отзыв
Работы тут немного совсем было, но впечатления от общения только положительные.
3D-графика
4 отзыва
от $20
от 1 дня
#52
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#49
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#247
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#979
Анимация
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1045
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3118
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3119