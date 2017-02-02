Нарисовать 3 картинки

Нужны 3 изображения в простом мультяшном стиле, разрешение 1200х628.

Делаются на рекламу в Фейсбук, должны быть выполнены максимально "магнитно", но просто.

Пример во вложении. Вектор не обязательно, можно хоть от руки, главное, чтобы цепляло.

1. Мужчина на зимней рыбалке. В руках зимняя удочка, смотрит в лунку грустно. Рядом текст (bubble, как в комиксе) "Опять невезуха!". За мужиком видно несколько больших лунок, в которых рыба аж выпрыгивает из воды.

2. Гора. На горе замок, лучится. У подножия указатель "Дорога к счастью". Мужик тот же рядом стоит со словами "не, далеко.."

3. Мужик стоит или сидит грустно за решеткой. Возможно, как будто в углу клетки, грустно смотрит на то, что вокруг - радость, веселье, движение, свобода. Не видит, что решетка только у него перед носом, а с других сторон путь открыт.

От вас сроки и цены.

Довольно срочно.