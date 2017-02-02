Нарисовать 3 картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок248 просмотров

Нужны 3 изображения в простом мультяшном стиле, разрешение 1200х628. 

Делаются на рекламу в Фейсбук, должны быть выполнены максимально "магнитно", но просто. 

Пример во вложении. Вектор не обязательно, можно хоть от руки, главное, чтобы цепляло.

1. Мужчина на зимней рыбалке. В руках зимняя удочка, смотрит в лунку грустно. Рядом текст (bubble, как в комиксе) "Опять невезуха!". За мужиком видно несколько больших лунок, в которых рыба аж выпрыгивает из воды.

2. Гора. На горе замок, лучится. У подножия указатель "Дорога к счастью". Мужик тот же рядом стоит со словами "не, далеко.."

3. Мужик стоит или сидит грустно за решеткой. Возможно, как будто в углу клетки, грустно смотрит на то, что вокруг - радость, веселье, движение, свобода. Не видит, что решетка только у него перед носом, а с других сторон путь открыт.

От вас сроки и цены.

Довольно срочно.

8 лет назад
janua
Олег 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад
$30
2 дня
Работать с Еленой очень понравилось. Сразу нарисовала все так, как хотелось бы видеть. Даже лучше. Сделалось быстро, всегда на связи. В общем, рекомендую как хорошего Профессионала.
ТЗ четкое, оплата моментальная. Прекрасный заказчик. Рекомедую

Заявки фрилансеров

pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад