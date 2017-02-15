Обложка для книги

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен14 заявок472 просмотра

Задача: подготовить макет обложки книги по продажам

Сделать до 5 вариантов, чтобы выбрать

Формат: JPG и PSD (для редактирования)

ТЗ с текстом и другие детали, отправлю в процессе

согласования задачи.

Пример обложки, на которую можно ориентироваться

в приложении к задаче

P.S. После этого проекта, ещё будет до 3 аналогичных задач.

8 лет назад
ink87
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

delsan
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Виденье задачи сразу совпало с моим, все просьбы были учтены и проект выполнен на 100%. Рекомендую.
Рекомендую Артема к сотрудничеству: четкая постановка задачи, хорошая коммуникация и быстрая оплата

Заявки фрилансеров

delsan
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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