Создать банер

Требуется разработать персонажа для http://miridei.info/. Нам необходимый персонаж, который будет представлять наш ресурс в рекламных акциях и на страницах сайта. Рассмотрим все ваши идеи и предложения, в силу того, что ресурс обновляется ежедневно просим отнестись ...