Дизайнер-худред на удаленке

Нужен человек/человеки для отрисовки некоторого количества ч/б иллюстраций контуром для методических пособий и сборников тестов для детишек (а-ля мальчик пришел на почту за посылкой с 50 рублями. Сколько тюбиков крема от суставов ему продадут?) + дизайн обложек такого рода книжек + доработка существующего принципиального макета. Это может быть и один, и несколько человек. Деньги небольшие (100-200 р. за иллюстрацию, обложки и пр. - обсуждается), но: а) всё по договору, с оплатой на счет в течение месяца, б) удаленка, в) книжек будет много в течение всего года.