Требуется художник для создания детских рисунков

Требуется художник для оформления книги для малышей, героями которого являются двое детей 3-4 лет, мальчик Тото (Антон) и девочка Тата (Ната), которые знакомят малышей с буквами и словами. Подробнее со стилистикой рисунков можно ознакомится на сайте издательстве Богдан где вышла первая часть этой книги. Бюджет не большой. Готова рассмотреть Ваши предложения и ваши цены. Подробности уточняйте по почте, или в личных сообщениях на моём сайте.