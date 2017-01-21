Требуется художник для создания детских рисунков

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт19 заявок373 просмотра

Требуется художник для оформления книги для малышей, героями которого являются двое детей 3-4 лет, мальчик Тото (Антон) и девочка Тата (Ната), которые знакомят малышей с буквами и словами. Подробнее со стилистикой рисунков можно ознакомится на сайте издательстве Богдан где вышла первая часть этой книги. Бюджет не большой. Готова рассмотреть Ваши предложения и ваши цены. Подробности уточняйте по почте, или в личных сообщениях на моём сайте.

6 лет назад
kozakaleksei
Наталья 
65 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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