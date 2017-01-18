Рисунок тату

Нужно нарисовать на двух страницах нарисовать алфавит с изображениями героев мультиков. Рисуется как наклейка на фанеру, для дальнейшего выреза букв, пример задумки тут http://www.moviefancentral.com/images/pictures/review41174/Alphabet.jpg?1332094391 , отличие лишь в том, что буква будет вырезана и по внутреннему ...