Здравствуйте, уважаемые! Необходимо перевести из PSD в CDR макет визитки. Фемида есть в векторе отдельно (eps)
Нарисовать Азбуку
Нужно нарисовать на двух страницах нарисовать алфавит с изображениями героев мультиков. Рисуется как наклейка на фанеру, для дальнейшего выреза букв, пример задумки тут http://www.moviefancentral.com/images/pictures/review41174/Alphabet.jpg?1332094391 , отличие лишь в том, что буква будет вырезана и по внутреннему контуру (т.е. у буква А внутри выпадет треугольник, у буквы О, круг внутри). Поэтому при рисовании буквы нужно рисовать толстыми (иначе героев не будет видно). Предлагаю использовать такой шрифт http://www.tapenik.ru/shrifti/CyrillicHover.png и сделать его толще. Хотелось бы увидеть героев изображенных в букве, по примеру как тут http://previews.123rf.com/images/iimages/iimages1204/iimages120401031/13131896-Set-of-kid-alphabet-characters-Stock-Vector-alphabet-children-cartoon.jpg . В примере http://www.moviefancentral.com/images/pictures/review41174/Alphabet.jpg?1332094391 фанера, кроме букв не разрисована, мне нужно фон разрисовать и чтобы у каждой буквы должна своя область уникальная по раскраске область.
По цветовой гамме - яркие и насыщенные цвета.
Заказываю сейчас только наклейку на первую часть алфавита, если результат устроит, продолжим со второй частью.
Размеры фанеры - 40х20 см.
Прикрепил пример коллажа со схематичным примером того, что нужно. (Обратить внимание на то, что у каждой буквы свой фон, на расположение персонажа в букве и пуста и на пустоту внутри буквы О, P, B и т.д. )
Каждая буква должна быть четко визуально отделена от заднего фона для последующего наложения векторной графики для резки. Резка требует чтобы расстояние между линиями не было меньше 3 мм.
Строк на фанере будет 4, то есть по 5 см на букву (исключение для буквы Д может быть сделано на усмотрение, в примере показано на букве К). Всего нужно уместить 36 букв. Порядок букв:
ААААББВВВ
ГДДДЕЕЕЖЗ
ЗЗИИИИККК
КЛЛЛЛMMMM
Стиль рисования как тут https://www.google.com/search?q=русские+сказки&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1m8KB68fRAhWmJMAKHT0ODAEQ_AUICCgB&biw=1920&bih=901#imgrc=GYS7jaGwq5apLM%3A
Каждую буквы просьба рисовать на отдельном слое, для возможности редактирования
Предлагайте цену за исполнение рисунка.
Снизу указан герой для каждой буквы.
А
Алеша Попович
Аленушка (Сестрица Аленушка и братец Иванушка)
Апрель (12 мес)
Август (12 мес)
Б
Буратино
Бова Королевич
В
Василий Царевич (Василий-царевич и Елена Прекрасная)
Василиса Прекрасная
Волк
Г
Гуси-Лебеди
Д
Декабрь(12 мес)
Домовой
Дом на курьих ножках
Е
Еруслан Лазаревич
Емеля(по щучьему велению)
Елена Прекрасная (Василий-царевич и Елена Прекрасная)
Ж
Жар птица
З
Змей горыныч
Золотой петушок
Золотая рыбка
И
Иван дурак
Илья Муромец
Июнь(12 мес)
Июль(12 мес)
К
Кащей бессмертный
Конек Горбунок
Колобок
Курочка ряба
Л
Гуси-Лебеди
Леший
Лиса
Лягушка царевна
М
Март(12 мес)
Май(12 мес)
Морозко
Маша и медведь
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