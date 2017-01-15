Нарисовать Азбуку

Нужно нарисовать на двух страницах нарисовать алфавит с изображениями героев мультиков. Рисуется как наклейка на фанеру, для дальнейшего выреза букв, пример задумки тут http://www.moviefancentral.com/images/pictures/review41174/Alphabet.jpg?1332094391 , отличие лишь в том, что буква будет вырезана и по внутреннему контуру (т.е. у буква А внутри выпадет треугольник, у буквы О, круг внутри). Поэтому при рисовании буквы нужно рисовать толстыми (иначе героев не будет видно). Предлагаю использовать такой шрифт http://www.tapenik.ru/shrifti/CyrillicHover.png и сделать его толще. Хотелось бы увидеть героев изображенных в букве, по примеру как тут http://previews.123rf.com/images/iimages/iimages1204/iimages120401031/13131896-Set-of-kid-alphabet-characters-Stock-Vector-alphabet-children-cartoon.jpg . В примере http://www.moviefancentral.com/images/pictures/review41174/Alphabet.jpg?1332094391 фанера, кроме букв не разрисована, мне нужно фон разрисовать и чтобы у каждой буквы должна своя область уникальная по раскраске область.

По цветовой гамме - яркие и насыщенные цвета.

Заказываю сейчас только наклейку на первую часть алфавита, если результат устроит, продолжим со второй частью.

Размеры фанеры - 40х20 см.

Прикрепил пример коллажа со схематичным примером того, что нужно. (Обратить внимание на то, что у каждой буквы свой фон, на расположение персонажа в букве и пуста и на пустоту внутри буквы О, P, B и т.д. )

Каждая буква должна быть четко визуально отделена от заднего фона для последующего наложения векторной графики для резки. Резка требует чтобы расстояние между линиями не было меньше 3 мм.

Строк на фанере будет 4, то есть по 5 см на букву (исключение для буквы Д может быть сделано на усмотрение, в примере показано на букве К). Всего нужно уместить 36 букв. Порядок букв:

ААААББВВВ

ГДДДЕЕЕЖЗ

ЗЗИИИИККК

КЛЛЛЛMMMM

Стиль рисования как тут https://www.google.com/search?q=русские+сказки&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1m8KB68fRAhWmJMAKHT0ODAEQ_AUICCgB&biw=1920&bih=901#imgrc=GYS7jaGwq5apLM%3A

Каждую буквы просьба рисовать на отдельном слое, для возможности редактирования

Предлагайте цену за исполнение рисунка.

Снизу указан герой для каждой буквы.

А

﻿Алеша Попович

﻿Аленушка (Сестрица Аленушка и братец Иванушка)

﻿Апрель (12 мес)

﻿Август (12 мес)

Б

Буратино

Бова Королевич

В

Василий Царевич (Василий-царевич и Елена Прекрасная)

Василиса Прекрасная

Волк

Г

Гуси-Лебеди

Д

Декабрь(12 мес)

Домовой

Дом на курьих ножках

Е

Еруслан Лазаревич

Емеля(по щучьему велению)

Елена Прекрасная (Василий-царевич и Елена Прекрасная)

Ж

Жар птица

З

Змей горыныч

Золотой петушок

Золотая рыбка

И

Иван дурак

﻿Илья Муромец

﻿Июнь(12 мес)

Июль(12 мес)

К

Кащей бессмертный

Конек Горбунок

Колобок

Курочка ряба

Л

Гуси-Лебеди

Леший

Лиса

Лягушка царевна

М

Март(12 мес)

Май(12 мес)

Морозко

Маша и медведь