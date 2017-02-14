Книга по рисованию и раскрашиванию животных в стиле АНИМЕ (20 штук)

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен13 заявок305 просмотров

Для ОБУЧАЮЩЕЙ книги ПО РИСОВАНИЮ, нужен ХУДОЖНИК, который сможет нарисовать пошагово 20 животных в стиле АНИМЕ со всеми вспомогательными линиями, овалами, квадратами и т.д. Можно брать копии из мультиков, но обязательно видоизменять их. Либо брать любые обычные изображения животных, и перерисовать их в стиле Аниме.

1. Нарисовать каждое аниме-животное пошагово (6-8 шагов) простыми, двумерными, без лишних деталей. Без цвета.  

Пример пошагового рисунка во вложении.

2. Конечный рисунок нужно очистить от вспомогательных линий,  хорошо прорисовать и добавить детали фона и любые дополнительные элементы (под раскраску). Без цвета.

3. Для обложки нужно будет раскрасить пару конечных рисунков (выберем из готовых).

Срок выполнения: до 2х недель. 

Технические данные: тип файла - png, размер - А4, разрешение - 300dpi, всё отдельными файлами.

8 лет назад
sunlifedrawing
Александр 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sandra59rus
31 год
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$60
14 дней
Александра очень ответственно подошла к заданию. Исполняла все просьбы по рисункам, исправляла все возникающие замечания. Оперативно отвечала на письма во время совместной работы. Качество выполненных работ на высоком уровне, и отвечает всем поставленным требованиям. Будем и дальше сотрудничать. Рекомендую.
Заказчик четко и грамотно сформулировал задачу,поэтому недопонимания не возникло. В ходе работы быстро выходили со мной на связь при возникновении каких-либо вопросов,отвечали вежливо и очень профессионально помогали выйти из затруднительной ситуации с заказом. Проявили недюжинное терпение и уважение ко мне как к непрофессиональному иллюстратору. Работать с данным заказчиком было в удовольствие. Надеюсь в будущем продолжим сотрудничать.

Заявки фрилансеров

sandra59rus
31 год
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад