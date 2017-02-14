Книга по рисованию и раскрашиванию животных в стиле АНИМЕ (20 штук)

Для ОБУЧАЮЩЕЙ книги ПО РИСОВАНИЮ, нужен ХУДОЖНИК, который сможет нарисовать пошагово 20 животных в стиле АНИМЕ со всеми вспомогательными линиями, овалами, квадратами и т.д. Можно брать копии из мультиков, но обязательно видоизменять их. Либо брать любые обычные изображения животных, и перерисовать их в стиле Аниме.

1. Нарисовать каждое аниме-животное пошагово (6-8 шагов) простыми, двумерными, без лишних деталей. Без цвета.

Пример пошагового рисунка во вложении.

2. Конечный рисунок нужно очистить от вспомогательных линий, хорошо прорисовать и добавить детали фона и любые дополнительные элементы (под раскраску). Без цвета.

3. Для обложки нужно будет раскрасить пару конечных рисунков (выберем из готовых).

Срок выполнения: до 2х недель.

Технические данные: тип файла - png, размер - А4, разрешение - 300dpi, всё отдельными файлами.