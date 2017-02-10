Визуализация рулонных штор и жалюзи

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок303 просмотра

Нужна визуализация рулонных штор и жалюзи для сайта. Во вложении примеры как должно быть, и как не должно быть (фото с диваном).

Всего 7 видов жалюзи, по 3 рисунка для каждого вида.

Нужно сделать балванки в PSD, для того чтобы в дальнейшем мы могли их использовать для замены ткани самостоятельно.

Если есть примеры работ по визуализации, скиньте ссылку.

Подойдет только вариант "сделанный вашими руками", никаких стоков, шутеров и копирования с других сайтов. А также с дизайнерских программ по визуализации интерьера. 

8 лет назад
natuss_81
Наталья 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Webdzen
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$120
7 дней
Александр профессиональный исполнитель. Выполнил на 5+ достаточно сложный проект по визуализации рулонных штор и жалюзи. За разумную оплату, и в установленные мною сроки. Всегда на связи, легко и приятно общаться.
Наталья отличный работодатель. Четко поставленная задача, своевременная оплата, приятное общение. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Webdzen
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад