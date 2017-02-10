Здравствуйте, Нам необходимо нарисовать 4 векторных рисунка в тематике "Ремонт дома" с людьми, похожими по стилю на этот рисунок: http://www.freepik.com/free-vector/teenagers-character-flat-set_828404.htm Формат рисунков: квадрат. Сюжет рисунков: 1-й ...
Визуализация рулонных штор и жалюзи
Нужна визуализация рулонных штор и жалюзи для сайта. Во вложении примеры как должно быть, и как не должно быть (фото с диваном).
Всего 7 видов жалюзи, по 3 рисунка для каждого вида.
Нужно сделать балванки в PSD, для того чтобы в дальнейшем мы могли их использовать для замены ткани самостоятельно.
Если есть примеры работ по визуализации, скиньте ссылку.
Подойдет только вариант "сделанный вашими руками", никаких стоков, шутеров и копирования с других сайтов. А также с дизайнерских программ по визуализации интерьера.
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