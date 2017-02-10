Нужна визуализация рулонных штор и жалюзи для сайта. Во вложении примеры как должно быть, и как не должно быть (фото с диваном).

Всего 7 видов жалюзи, по 3 рисунка для каждого вида.

Нужно сделать балванки в PSD, для того чтобы в дальнейшем мы могли их использовать для замены ткани самостоятельно.

Если есть примеры работ по визуализации, скиньте ссылку.

Подойдет только вариант "сделанный вашими руками", никаких стоков, шутеров и копирования с других сайтов. А также с дизайнерских программ по визуализации интерьера.