Сделать коммерческие в PDF из уже готового PDF!

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Для начала скачайте исходник http://dropmefiles.com/5AmXK

Итак, дизайнер сделал коммерческое в PDF и пропал, нужно доделать. Прикрепил PDF(что в итоге должно получиться) + PSD исходник. 

Все последующие PDF на выходе будут аналогичные, то есть оформление будет меняться лишь в тексте, таблицах, картинках, общая стилистика сохраняется. Стилистика первой и последней страницы сохраниться, нужно менять лишь внутреннее наполнение, но все в одном стиле, ничего придумывать нового не нужно.

Что нужно сделать:

- Берем готовый PSD

- Открываем например папку "Берегиня АП-402"

- Открываем вордовский файл с данными

- Меняем данные в псд на новые. Плюс меняем картинки техники(тоже есть в папках)

Также в некоторых папках есть прототип коммерческого!

Например:

- открываем папку "Зернометатель ПЗС-60 "Муравей"

- Заходим в папку "Прототип", видим хмтл файл одноименный, открываем

- Первый экран. Видим заголовок, берем его, видим три преимущества как в исходнике, берем их.

- Далее видим "Основные параметры", берем из файла в папке

- Далее прайс, тоже есть в папке

- Все остальное оставляем

На выходе должны получиться 10 пдф. Как видим из них оригинальных всего 5,  остальное просто модификации моделей.

8 лет назад
laprezto
Антон 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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