Столешница должна быть как на фото. Ноги должны быть как на картинках 1, 2, 3, 4 (брали из интернета). Нужно изображения стола с разных ракурсов. Предлагайте сроки и бюджет.
Сделать коммерческие в PDF из уже готового PDF!
Для начала скачайте исходник http://dropmefiles.com/5AmXK
Итак, дизайнер сделал коммерческое в PDF и пропал, нужно доделать. Прикрепил PDF(что в итоге должно получиться) + PSD исходник.
Все последующие PDF на выходе будут аналогичные, то есть оформление будет меняться лишь в тексте, таблицах, картинках, общая стилистика сохраняется. Стилистика первой и последней страницы сохраниться, нужно менять лишь внутреннее наполнение, но все в одном стиле, ничего придумывать нового не нужно.
Что нужно сделать:
- Берем готовый PSD
- Открываем например папку "Берегиня АП-402"
- Открываем вордовский файл с данными
- Меняем данные в псд на новые. Плюс меняем картинки техники(тоже есть в папках)
Также в некоторых папках есть прототип коммерческого!
Например:
- открываем папку "Зернометатель ПЗС-60 "Муравей"
- Заходим в папку "Прототип", видим хмтл файл одноименный, открываем
- Первый экран. Видим заголовок, берем его, видим три преимущества как в исходнике, берем их.
- Далее видим "Основные параметры", берем из файла в папке
- Далее прайс, тоже есть в папке
- Все остальное оставляем
На выходе должны получиться 10 пдф. Как видим из них оригинальных всего 5, остальное просто модификации моделей.
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