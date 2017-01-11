Сделать коммерческие в PDF из уже готового PDF!

Для начала скачайте исходник http://dropmefiles.com/5AmXK

Итак, дизайнер сделал коммерческое в PDF и пропал, нужно доделать. Прикрепил PDF(что в итоге должно получиться) + PSD исходник.

Все последующие PDF на выходе будут аналогичные, то есть оформление будет меняться лишь в тексте, таблицах, картинках, общая стилистика сохраняется. Стилистика первой и последней страницы сохраниться, нужно менять лишь внутреннее наполнение, но все в одном стиле, ничего придумывать нового не нужно.

Что нужно сделать:

- Берем готовый PSD

- Открываем например папку "Берегиня АП-402"

- Открываем вордовский файл с данными

- Меняем данные в псд на новые. Плюс меняем картинки техники(тоже есть в папках)

Также в некоторых папках есть прототип коммерческого!

Например:

- открываем папку "Зернометатель ПЗС-60 "Муравей"

- Заходим в папку "Прототип", видим хмтл файл одноименный, открываем

- Первый экран. Видим заголовок, берем его, видим три преимущества как в исходнике, берем их.

- Далее видим "Основные параметры", берем из файла в папке

- Далее прайс, тоже есть в папке

- Все остальное оставляем

На выходе должны получиться 10 пдф. Как видим из них оригинальных всего 5, остальное просто модификации моделей.