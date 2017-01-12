Требуется отрисовать шесть картинок для главной страницы сайта. Тематика сайта - монтаж инженерных систем для загородного дома. Направления: - бурение скважин на воду; - обустройство скважин на воду; - монтаж ...
Макет черной шкатулки-подарка
Добрый день,
Нужно визуализировать макет подарка. Черная деревянная шкатулка-книжка, с золотым логотипом на крышке.
Пример коробки в приложении.
На выходе должны две картинки:
1. Макет закрытой шкатулки с логотипом.
2. Макет открытой шкатулки.
Макет нужен до завтрашнего обеда, чем быстрее, тем лучше. За срочность плачу.
Пожалуйста, укажите ваше портфолио, примерную стоимость работы. Выбранному исполнителю скину логотип, необходимый для размещения на макете.
Выбранный исполнитель
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