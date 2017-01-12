Макет черной шкатулки-подарка

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Завершен2 заявки160 просмотров

Добрый день,

Нужно визуализировать макет подарка. Черная деревянная шкатулка-книжка, с золотым логотипом на крышке.

Пример коробки в приложении.

На выходе должны две картинки:

1. Макет закрытой шкатулки с логотипом.

2. Макет открытой шкатулки.

Макет нужен до завтрашнего обеда, чем быстрее, тем лучше. За срочность плачу.

Пожалуйста, укажите ваше портфолио, примерную стоимость работы. Выбранному исполнителю скину логотип, необходимый для размещения на макете.

8 лет назад
edneo
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад
$55
1 день
Очень доволен работой с Эльмиром: инициативен, коммуникабелен и самое главное, соблюдает сроки. Было приятно работать, рекомендую.
Эдуард очень четко и грамотно предоставил т.з, мгновенная оплата, информационная поддержка на протяжении всего рабочего процесса, с вечера и до самого утра был на связи. Приятный в общении человек с понятиями, оценит Вас и Ваш труд по достоинству,очень рекомендую.

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elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад