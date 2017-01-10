Сделать вектор по макету

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Закрыт6 заявок160 просмотров

Приветствую.

Необходимо сделать векторное изображение по приложенному макету. Шрифты, текст и его расположение должны совпадать 1 в 1.

Это двухсторонняя бирка.

8 лет назад
nikondev
Иван 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$15
1 день

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greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад