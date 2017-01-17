Отрисовать 50 скетчей по фотографиям

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Завершен20 заявок328 просмотров

Друзья, нужно сделать методичку, рисунки в электронной версии типа Corel, или в любой другой иллюстраторской программе. Ручные не нужны!! Такие работы по фотографиям уже делались, примеры не получилось прикрепить, вышлю на почту.). Фотографии будут присылаться блоками по 10 штук, чтобы не запутаться. Заканчиваем одну партию, рисуем следующие. Примерный срок выполнения 10 рисунков 3-5 дней. Можно быстрее, но не дольше. Предложите ваши цены. 

8 лет назад
JuliaKhara
Юлия 
55 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nina3085
Нина 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$1
1 день
С Ниной удобно и легко работать. Она прекрасно выполняет задачу, вносит коррекцию, меняет так, как нужно, даже если изначально какие- то моменты не были ясны в постановке задачи. Четко, быстро, красиво. Буду к ней обращаться.
Рекомендую. Приятно работать с такими людьми, задача поставлена четко, оплата в срок. Все просто отлично.

Заявки фрилансеров

Nina3085
Нина 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад