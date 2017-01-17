заказ для иллюстраторов, мультипликаторов, с опытом создания персонажей. Техническое задание в приложении
Отрисовать 50 скетчей по фотографиям
Друзья, нужно сделать методичку, рисунки в электронной версии типа Corel, или в любой другой иллюстраторской программе. Ручные не нужны!! Такие работы по фотографиям уже делались, примеры не получилось прикрепить, вышлю на почту.). Фотографии будут присылаться блоками по 10 штук, чтобы не запутаться. Заканчиваем одну партию, рисуем следующие. Примерный срок выполнения 10 рисунков 3-5 дней. Можно быстрее, но не дольше. Предложите ваши цены.
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