Сделать векторный макет в .eps по шаблону

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Завершен6 заявок203 просмотра

Сделать векторный макет в .eps по шаблону (прикрепляю), масштаб 1*1 как на исходнике

8 лет назад
VTatarskiy
Валерий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

PicassoBoy
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
Все качественно, согласно тз и что самое главное очень быстро. Всем рекомендую как исполнителя
Адекватный заказчик, предложил дополнительную работу, возникли трудности с оплатой, но надеюсь все будет нормально

Заявки фрилансеров

PicassoBoy
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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