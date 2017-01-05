Нарисовать графики

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Закрыт9 заявок195 просмотров

Нужно перерисовать графики со слайд- презентаций. Шт. 5-6 , все данные указать те же, чтоб рисунки потом прошли проверку на антиплагиат. Желательно за сутки. Пишите свои условия, цену. 

8 лет назад
mamalancer125
Алиса 
34 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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