Рисунки для одежды под машинную вышивку

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок205 просмотров

Нужны изображения как в примерах. Для начала требуется 7 шт

На выходе в векторе - .cdr или .ai 

Указывайте сроки и стоимость

8 лет назад
Nina_T
Нина 
31 год
10 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров