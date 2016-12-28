Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Ищу иллюстратора для создания картинок детской тематики. Эти картинки будут использоваться для машинной вышивки. Нужно создать 2 файла в Corel, с возможностью послойного разделения рисунка. Т.к. размеры пялец машинной ...
Нужна картинка
суть
есть туалет
есть шланг подмывать попку.
http://remvizor.ru/wp-content/uploads/2015/01/11-275x300.jpg
вот он справа
в таиланде везде такие
мне нужна картинка. на которой понятно. визуально понятно будет.
что бумага для папки плохо.
а водой подмыться это приятно.
чтобы это было без текста. и визуально понятно.
это будет повешено в отеле.
стиль - современный.
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