Нужна картинка

$15
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Закрыт11 заявок293 просмотра

суть

есть туалет

есть шланг подмывать попку.

http://remvizor.ru/wp-content/uploads/2015/01/11-275x300.jpg

вот он справа

в таиланде везде такие 

мне нужна картинка. на которой понятно. визуально понятно будет.

что бумага для папки плохо.

а водой подмыться это приятно. 

чтобы это было без текста. и визуально понятно.

это будет повешено в отеле.

стиль - современный. 

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8 лет назад
rezak
34 года
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Был
7 лет назад
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