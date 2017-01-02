Арт/рисунок в стиле "гангстер"

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки198 просмотров

Рисунок с гангстером вертикальной ориентации такой же, как во вложении. (естественно без водяных знаков, просто без них я такой картинки не нашел). Только с моим лицом и на голове изобразить шляпу с полями, как у гангстеров) 

И еще татуировку на левой руке в виде медведя, чтобы выглядывал из-за рукава почти полностью. 

Рисунок тату как во вложении. 

Фото моей рожи здесь))) yadi.sk/d/nEPprISa35zbFQ 

Спасибо! С наступающим! 

Постоплата

8 лет назад
Dentium
Андрей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
8 лет назад
$17
1 день
Мастер высокого уровня, рекомендую) Уложилась в короткие сроки, была постоянно на связи, учла все требования и пожелания!) Результат работы потрясающий!) Больше спасибо, Алла!
Андрей прекрасный заказчик.моментальная оплата.отличное объяснение поставленной задачи,постоянно на связи.работать с ним одно удовольствие!Самые наилучшие рекомендации!

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LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
8 лет назад

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