Арт/рисунок в стиле "гангстер"

Рисунок с гангстером вертикальной ориентации такой же, как во вложении. (естественно без водяных знаков, просто без них я такой картинки не нашел). Только с моим лицом и на голове изобразить шляпу с полями, как у гангстеров)

И еще татуировку на левой руке в виде медведя, чтобы выглядывал из-за рукава почти полностью.

Рисунок тату как во вложении.

Фото моей рожи здесь))) yadi.sk/d/nEPprISa35zbFQ

Спасибо! С наступающим!

Постоплата