Есть сайт, адрес дам по запросу соискателя. Кроме прочего на нем есть описания услуг компании. Всего 17 описаний услуг (сфера интернет-маркетинга) плюс Главная страница, тексты которых хотелось бы разбавить слегка графикой, чтобы текст ...
Векторные картинки
Есть два векторных рисунка
http://download.alesko.eu/divers/work.zip
их нужно подготовить для раскраски, требования :
Черный контур - единый Shape, расположенный на самом верхнем слое
Все остальные элементы должны быть сделаны отдельными формами по принципу областей под закраску. Формы должны быть по максимуму упрощены, то есть никаких десятков полосочек. Так же важно, чтобы не было спрятанный друг под друга форм. Визуально, после отключения слоя с черной обводкой должна быть картинка похожая на витраж. Можно сразу все формы под закраску делать разными цветами, так чтобы мы видели разделение. Проверять будем через установку формам прозрачности, на предмет скрытых форм и пересечения форм ( как в витраже - не могут быть плохо состыкованные стекла и стекло за стеклом )
на выходе вектор, можно AI, EPS, SVG, FLA
Сразу пишите цену и срок
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! я ищу дизайнера для создания картинок, превью для детского канала на ютубе. Хотелось бы узнать стоимость такой работы. Мне нужно такое же качество, как в ссылках. https://www.youtube.com/channel/UCk8GzjMOrta8yxDcKfylJYw и https://www.youtube.com/channel/UCcartHVtvAUzfajflyeT_Gg/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd В ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо отрисовать логотип сегодня. Результат в Adobe Illustrator, формат .AI. Все элементы отдельными слоями. Пожалуйста никаких «корелов» или экспортов из них в .AI. Благодарю. Указывайте срок и цену в заявке.Завершен8 лет назад
Сделать иллюстрацию карты Греческих островов с направлениями (как в приложенном файле)Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать три художественных изображения для сайта в одном стиле по сценарию, общая тема – семья в домашнем интерьере. Требования к изображениям: размер 1100 пикселей на 500, разрешение 100 dpi, основная ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать 2 картинки (инфографика к статьям о наружной рекламе). В статье выделены тезисы. На их основании и надо сделать инфографику.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую! Имеются примеры, которые очень нравятся и хотелось бы, в похожем стиле получить рисунок. Работы с "большими глазами": https://pp.vk.me/c630727/v630727388/464a6/DujB7RaLQJY.jpg https://pp.vk.me/c637818/v637818388/17d1/ExhjNxySr-w.jpg и такие очень нравятся: https://www.weblancer.net/users/kody_di/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/natalyya-2065267/ https://www.weblancer.net/users/kody_di/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/portret-2042292/ ...Завершен8 лет назад
Есть 2 картинки. Требуется чтоб при стирании одной появлялась другая картинка. Пример - http://enabea.com/ny/ (только здесь флеш, а у нас html) Нужно сделать сам эффект стирания. ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется отрисовать персонажа для логотипа. Суть компании обслуживание участков и домов/ Гном с граблями. В цвете и чб. Оставляйте примеры работ, ориентировочную стоимость и скайп. Личку не читаю. ...Завершен8 лет назад