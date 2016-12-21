Векторные картинки

Есть два векторных рисунка

http://download.alesko.eu/divers/work.zip

их нужно подготовить для раскраски, требования :

Черный контур - единый Shape, расположенный на самом верхнем слое

Все остальные элементы должны быть сделаны отдельными формами по принципу областей под закраску. Формы должны быть по максимуму упрощены, то есть никаких десятков полосочек. Так же важно, чтобы не было спрятанный друг под друга форм. Визуально, после отключения слоя с черной обводкой должна быть картинка похожая на витраж. Можно сразу все формы под закраску делать разными цветами, так чтобы мы видели разделение. Проверять будем через установку формам прозрачности, на предмет скрытых форм и пересечения форм ( как в витраже - не могут быть плохо состыкованные стекла и стекло за стеклом )

на выходе вектор, можно AI, EPS, SVG, FLA

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