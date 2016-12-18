Требуется отрисовать персонажа для логотипа. Суть компании обслуживание участков и домов/ Гном с граблями. В цвете и чб. Оставляйте примеры работ, ориентировочную стоимость и скайп. Личку не читаю. ...
Сделать эффект стирая теркой по картинке
Есть 2 картинки. Требуется чтоб при стирании одной появлялась другая картинка.
Пример - http://enabea.com/ny/ (только здесь флеш, а у нас html)
Нужно сделать сам эффект стирания.
ЦЕНЫ, СРОКИ - в проект
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