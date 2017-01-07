Требуется иллюстратор

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен10 заявок258 просмотров

Требуется отрисовать персонажа для логотипа.

Суть компании обслуживание участков и домов/

Гном с граблями. В цвете и чб.

Оставляйте примеры работ, ориентировочную стоимость и скайп.

Личку не читаю.

Спасибо.

8 лет назад
insiderman
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Biryusa
Мария 
41 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$32
2 дня
Мария поняла задачу по разработки персонажа без лишних вопросов. Быстро сделал наброски с учетом в поездке - утвердили. Итогом сделала несколько вариантов персонажа с лого сверх оговоренного. Приятная и деликатная в общении. Рекомендую.
Работать с Андреем очень понравилось: четкие задачи, доброжелательное деловое общение, оплата в срок. Без сомнения, очень надежный человек. Буду рада еще сотрудничать:) Рекомендую!

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Biryusa
Мария 
41 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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