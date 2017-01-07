Требуется иллюстратор

Необходимо качественно оформить ICO во всех типоразмерах, от 16х16 до 256х256 (это должен быть 1 ICO-файл со всеми типоразмерами, с прозрачностью), по материалам из PSD. Только профессионалам, кто неоднократно занимался данной задачей. ...