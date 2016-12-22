Спасибо огромное Марии за мгновенную работу. Была задача - переработать логотип - обновить его, не меняя шрифт. Она выполнила работу за считанные минуты - отправила два варианта и оба прекрасные. То, что и требовалось. Очень рекомендую работать с этим дизайнером. После логотипа, давала ей еще несколько заданий. Все выполняет очень быстро, качественно и с душой. Несмотря на то, что мы живем в разных часовых поясах, она умудряется выполнять заказы быстрее, чем дизайнеры из моего города.