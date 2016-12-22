Ищу долгосрочное сотрудничество.
Дизайн и иллюстрации, добрые и харизматичные персонажи в векторе и от руки.
Не выполняю работ, связанных с алкогольной и табачной продукцией, а также тематикой, выходящей за рамки приличий.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Пчёлка.196 просмотров
- Изя.201 просмотр
- Мандаринка.206 просмотров
- Зернослав.209 просмотров
- Слоник.326 просмотров
- Сладких снов!197 просмотров
- Божья коровка.183 просмотра
- Удав.153 просмотра
- Лев.152 просмотра
- Далматин.171 просмотр
- Доберман.162 просмотра
- Собаки.165 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Спасибо огромное Марии за мгновенную работу. Была задача - переработать логотип - обновить его, не меняя шрифт. Она выполнила работу за считанные минуты - отправила два варианта и оба прекрасные. То, что и требовалось. Очень рекомендую работать с этим дизайнером. После логотипа, давала ей еще несколько заданий. Все выполняет очень быстро, качественно и с душой. Несмотря на то, что мы живем в разных часовых поясах, она умудряется выполнять заказы быстрее, чем дизайнеры из моего города.
Ответный отзыв
Работать с Евгенией - большое удовольствие: четкое ТЗ, своевременная оплата и море позитива!
$32
10 баллов
7 лет назад
Мария поняла задачу по разработки персонажа без лишних вопросов. Быстро сделал наброски с учетом в поездке - утвердили. Итогом сделала несколько вариантов персонажа с лого сверх оговоренного. Приятная и деликатная в общении. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работать с Андреем очень понравилось: четкие задачи, доброжелательное деловое общение, оплата в срок. Без сомнения, очень надежный человек. Буду рада еще сотрудничать:) Рекомендую!
$20
10 баллов
7 лет назад
Мария, спасибо за чудесные этикетки! Вы смогли вместить в один стиль строгость и яркость элементов, что невозможно не оценить :) Ну и, конечно, порядочность, понимание и соблюдение всех договоренностей) Успехов Вам!
Ответный отзыв
Инна - прекрасный заказчик! ТЗ четкое, конкретное, оплата в срок, согласно заявленному в проекте. Всем рекомендую такое надежное и слаженное сотрудничество! Инна, успехов Вам! Была рада совместной работе!