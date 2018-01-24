innaleksa

Инна innaleksa

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Инна Александровна

Приветствую всех, кто посетил страницу моего профиля!

О себе скажу лишь то, что имею опыт работы в нескольких рекламных и консалтинговых компаниях, а также компаниях, занимающихся веб-разработкой.

На данный момент готова предлагать фрилансерам интересные проекты под моим руководством.

В исполнителе ценю прежде всего ответственность, серьезный подход к работе и знание своего дела. Вам по пути со мной, если Вы готовы отвечать за то, что берете в свои руки. А я в свою очередь обеспечу четким ТЗ и своевременной оплатой.

Всем вдохновения и творческих успехов!

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недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Корректировка логотипа

    Необходимо немного скорректировать уже имеющийся логотип одного проекта.  Он уже готов, идея у него есть, но исполнение не очень качественное.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сертификат о прохождении курс

    Необходимо разработать дизайн сертификата о прохождении курса для онлайн школы. Имеется текст, качественные фото, чек-лист в фотошопе готовый. Нужно будет сделать на основе этого, добавив соответствующие элементы, свойственные сертификату. И сохранить в ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Настроить Бизон365

    Необходимо настроить аккаунт от лица онлайн-школы на сайте бизон364. 1. Площадку для записи курса из 12 уроков (с последующим сохранением на сайте) 2. Окно для добавления учебных материалов к каждому уроку. ...

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Шаблон для чек-листа, информ листа для заполнения

    Необходимо сделать на основе уже имеющегося (!) дизайна возможно с некоторыми не принципиальными изменениями документ для заполнения информацией. Например чек-листа, аудита компании.  На  1 странице будет информация о компании, фото и контактные данные. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    Необходимо разработать дизайн фирменного стиля для православного храма. Также разработка визиток, бланка, баннеров, записок, свидетельство и проч.  В приложенных файлах приведены примерные ориентировки на стиль и направление. Подробности по ТЗ будут обговариваться ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Красиво оформить альбом из готового материала в Word. 15 стр.

    $5

    Уже есть готовый альбом с фотографиями и текстом в Ворде. Необходимо просто сделать красивый фон в стиль альбома, выровнять текст и подобрать красивый шрифт, подходящий в стиль. Сохранить в форматах, необходимых для печати и ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Корректировка сайта. Верстка.

    $40

    Необходимо подправить уже имеющийся и работающих на Вордпрессе сайт интернет-магазина. Данная работа может быть выполнена верстальщиком. Кратко этапы работы выглядят так: 1. Добавить 1-2 пункта в меню. 2. Добавить контактные данные ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн слайдера В контакте + 2-3 баннера.

    $5

    Необходимо по ТЗ сделать простой дизайн слайдера для группы ВК интернет-магазина.  Добавить название, контакты и элементы из имеющихся фото. Также создать несколько однотипных простых баннеров с такими же данными для постов стены в ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Фирменный стиль проекта.

    Необходимо создать фирменный стиль проектам (логотип и общий дизайн), который будет посвящен мастер-классам различных отраслей. Цель проекта - создать базу мастер-классов мира.  Начало с творчества, а далее будет кулинария, мотивация и проч. ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Фирменный бланк (благодарственное письмо), визитки для организации.

    Необходимо создать стильный, красивый фирменный бланк для организации.  А также шаблон для визитки и благодарственных писем.  В итоге на выходе должны быть: 1. Фирменный бланк, благодарственное письмо организации. 2. 2-3 шаблона для ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина.

    Необходимо сделать стильный и лаконичный дизайн некрупного интернет-магазина. Ориентироваться на тематику и стиль магазина: http://anatactical.ru/ (желательно, чтобы дизайнер прочувствовал стиль  и тематику, если Вы не уверены, что нам понравится Ваше исполнение, лучше ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать плакат в стиле Страйкбол. Формат А2.

    Необходимо нарисовать плакат в стиле Страйкбол, формат А2. Ориентироваться на стиль прикрепленного файла. Важно! Нужна качественная прорисовка (с учетом печати плаката) с сохранением Вашего фирменного стиля. Если подобное исполнение близко ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Простой дизайн визитки и бирки.

    $6

    Необходимо сделать простой дизайн визитки, бирки на продукцию.  Уже имеется качественный готовый логотип! Нужно только поставить его на визитку и бирку, добавив необходимую информацию и, возможно, какие-то дизайнерские элементы и сохранить в подходящем для ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарезка фото из двух коротких видео

    $4

    Необходимо сделать по 5 фотографий из двух видео по 4-5 минут. Выступление ребенка. Надо "поймать" удачные живые кадры и кадры, где более менее хорошая резкость и сохранить для печати фото размером 13х18. Ссылки на ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Слайдер для группы в ВК.

    $5

    Задание простое: надо уже на основе имеющихся качественных фото сделать слайдеры для двух групп ВК. На слайдерах указать название группы и ссылка/сайт.  Все материалы будут присланы исполнителю.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн альбома на 10-12 стр.

    $5

    Необходимо выполнить очень простой дизайн альбома на 1-12 страниц, где будут  уже готовые изображения и описание к ним. Альбом скорее всего будет предоставлен исполнителю в ворде или в формате презентации, его надо будет совсем немного ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать каталог с 24 товарами для печати.

    Каталог с изображением каждого товара, описанием и ценой. Примерно 12 страниц, по два товара на каждой. Лого, название компании, описание и прочая информация имеется. Каталог должен быть стильный, красивый, в формате для качественной ...

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Таблички и стрелочки на здание.

    Необходимо сделать 2 цветные таблички на здание и стрелочки-указатели в здание для 2 организаций (уже есть логотипы и дизайн). Пример расположения текста и лого в прикрепленном файле.  Текст на таблички скину ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров

milanawebdesing
Милана 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Корректировка логотипа
Большое спасибо Инне за сотрудничество! Очень интересные заказы, сделали всё быстро и чётко. Буду рада поработать снова!
Рекомендую Милану как ответственного молодого исполнителя. И со вкусом все в порядке :) Желаю успехов!
Ответный отзыв
anot02
25 лет
4 года в сервисе
Была
7 часов назад
$9
10 баллов
4 года назад
Сертификат о прохождении курс
Инна, благодарю за сотрудничество! С вами было приятно работать, задача была поставлена четко. Буду рада поработать с вами снова. Рекомендую!
Рекомендую Анастасию к сотрудничеству! Адекватная стоимость работ, делает качественно и в кратчайшие сроки. Проект утвердила без корректировок, так как меня поняли можно сказать без слов)) В общем рекомендую и желаю Анастасии успехов в своем деле! :)
Ответный отзыв
MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Шаблон для чек-листа, информ листа для заполнения
Очень приятная заказчица, вежливая и понимающая)) Была рада поработать снова, надеюсь, это не последнее сотрудничество!
Спасибо Марине за замечательную работу! Я решила обратиться к вам повторно и не пожалела. Буду рада продолжению нашего сотрудничества) Успехов и вдохновения!)
Ответный отзыв
MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$87
10 баллов
5 лет назад
Разработка фирменного стиля
Всё прошло отлично, спасибо за заказ и быструю оплату. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за отличную работу, выполненную быстро и в соответствии со всеми нашими пожеланиями. Марина - мастер своего дела. Однозначно рекомендую данного специалиста! И желаю успехов! :)
Ответный отзыв
dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Красиво оформить альбом из готового материала в Word. 15 стр.
В очередной раз , рад сотрудничеству)
Уже второй раз сотрудничаем с Евгением, как и в прошлый раз всё сработано на отлично! Спасибо за старание, понимание и работу! Успехов! :)
Ответный отзыв
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