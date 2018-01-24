Необходимо немного скорректировать уже имеющийся логотип одного проекта. Он уже готов, идея у него есть, но исполнение не очень качественное.
Приветствую всех, кто посетил страницу моего профиля!
О себе скажу лишь то, что имею опыт работы в нескольких рекламных и консалтинговых компаниях, а также компаниях, занимающихся веб-разработкой.
На данный момент готова предлагать фрилансерам интересные проекты под моим руководством.
В исполнителе ценю прежде всего ответственность, серьезный подход к работе и знание своего дела. Вам по пути со мной, если Вы готовы отвечать за то, что берете в свои руки. А я в свою очередь обеспечу четким ТЗ и своевременной оплатой.
Всем вдохновения и творческих успехов!
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