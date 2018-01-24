Инна Александровна

Приветствую всех, кто посетил страницу моего профиля!

О себе скажу лишь то, что имею опыт работы в нескольких рекламных и консалтинговых компаниях, а также компаниях, занимающихся веб-разработкой.

На данный момент готова предлагать фрилансерам интересные проекты под моим руководством.

В исполнителе ценю прежде всего ответственность, серьезный подход к работе и знание своего дела. Вам по пути со мной, если Вы готовы отвечать за то, что берете в свои руки. А я в свою очередь обеспечу четким ТЗ и своевременной оплатой.

Всем вдохновения и творческих успехов!