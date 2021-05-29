Сертификат о прохождении курс

Рекомендую Анастасию к сотрудничеству! Адекватная стоимость работ, делает качественно и в кратчайшие сроки. Проект утвердила без корректировок, так как меня поняли можно сказать без слов)) В общем рекомендую и желаю Анастасии успехов в своем деле! :)