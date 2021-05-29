Сертификат о прохождении курс

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен20 заявок584 просмотра

Необходимо разработать дизайн сертификата о прохождении курса для онлайн школы.

Имеется текст, качественные фото, чек-лист в фотошопе готовый.

Нужно будет сделать на основе этого, добавив соответствующие элементы, свойственные сертификату. И сохранить в формате, удобном для редактирования.

4 года назад
innaleksa
Инна 
41 год
9 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

anot02
25 лет
4 года в сервисе
Была
9 дней назад
4 года назад
$9
1 день
Escrow
Рекомендую Анастасию к сотрудничеству! Адекватная стоимость работ, делает качественно и в кратчайшие сроки. Проект утвердила без корректировок, так как меня поняли можно сказать без слов)) В общем рекомендую и желаю Анастасии успехов в своем деле! :)
Инна, благодарю за сотрудничество! С вами было приятно работать, задача была поставлена четко. Буду рада поработать с вами снова. Рекомендую!

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