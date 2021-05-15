Решение по упаковке товара

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт1 заявка829 просмотров

Доброго времени суток. Нам необходимо найти решение для упаковки товара и получить консультацию от человека, понимающего в производстве упаковки. Дизайн нам не нужен. Нужно именно решение и "поговорить".

  • Максимальный внешний размер упаковки - 45.2 х 35.1 х 7 сантиметров (меньше можно и даже желательно, больше - никак нельзя)
  • Размер товара внутри упаковки - 42.7 х 34.5 х 4.2 сантиметра
Товар будет храниться на складе в этой упаковке, обёрнутой в тонкую плёнку. Доставляться от производителя до склада и от склада до потребителя в дополнительных картонных коробках. Такая система, ничего с этим поделать не можем. Задача у упаковки не только быть максимально неубиваемой, но и создавать приятные тактильно-визуальные ощущения при распаковке. Какой-то особой текстуры и теснения не планируется. Просто рисунок.

Краткое видео с описанием товара и тех решений, которые у нас есть: https://youtu.be/yDUgIfUVNx8

Критерии выполненной задачи:

  • у нас есть развёртка упаковки, в которую помещается наш товар и упаковка при этом не больше максимальных размеров
  • мы знаем правильные названия материала и покрытия на английском, можем всё это передать на фабрику и, если фабрика сделает чётко по инструкции, на выходе у нас будет упаковка, соответствующая требованиям
  • это решение объективно лучше (прочнее, тактильно и визуально приятнее чем то, что показано на видео)
4 года назад
askonage
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
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4 года назад
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