В проекты ищем срочно дизайнера для разработки афиш, макетов, визуализаций для социальных сетей и тд, закрытия всех текущих вопросов!Очень важны - качество, опыт, скорость, креатив!
Решение по упаковке товара
Доброго времени суток. Нам необходимо найти решение для упаковки товара и получить консультацию от человека, понимающего в производстве упаковки. Дизайн нам не нужен. Нужно именно решение и "поговорить".
- Максимальный внешний размер упаковки - 45.2 х 35.1 х 7 сантиметров (меньше можно и даже желательно, больше - никак нельзя)
- Размер товара внутри упаковки - 42.7 х 34.5 х 4.2 сантиметра
Краткое видео с описанием товара и тех решений, которые у нас есть: https://youtu.be/yDUgIfUVNx8
Критерии выполненной задачи:
- у нас есть развёртка упаковки, в которую помещается наш товар и упаковка при этом не больше максимальных размеров
- мы знаем правильные названия материала и покрытия на английском, можем всё это передать на фабрику и, если фабрика сделает чётко по инструкции, на выходе у нас будет упаковка, соответствующая требованиям
- это решение объективно лучше (прочнее, тактильно и визуально приятнее чем то, что показано на видео)
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