Решение по упаковке товара

Доброго времени суток. Нам необходимо найти решение для упаковки товара и получить консультацию от человека, понимающего в производстве упаковки. Дизайн нам не нужен. Нужно именно решение и "поговорить".

Максимальный внешний размер упаковки - 45.2 х 35.1 х 7 сантиметров (меньше можно и даже желательно, больше - никак нельзя)

Размер товара внутри упаковки - 42.7 х 34.5 х 4.2 сантиметра

Товар будет храниться на складе в этой упаковке, обёрнутой в тонкую плёнку. Доставляться от производителя до склада и от склада до потребителя в дополнительных картонных коробках. Такая система, ничего с этим поделать не можем. Задача у упаковки не только быть максимально неубиваемой, но и создавать приятные тактильно-визуальные ощущения при распаковке. Какой-то особой текстуры и теснения не планируется. Просто рисунок.

Краткое видео с описанием товара и тех решений, которые у нас есть: https://youtu.be/yDUgIfUVNx8

Критерии выполненной задачи: