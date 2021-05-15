Создать png файл с обрамляющей рамкой по образцу

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Завершен1 заявка302 просмотра

Создать png файл с обрамляющей рамкой по образцу

Образец: https://sc04.alicdn.com/kf/H76158c961a2847158f77bcbed5f44832h.png

Нужна косичка, обрамляющая документ (как в образце)

4 года назад
cityinfo
Роман 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

scherbakovden1
Денис 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Всё ок

Заявки фрилансеров

scherbakovden1
Денис 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад

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