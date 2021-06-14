Добрый день! Мне нужен человек который сделает визитку ещё наклейки и возможно ещё другой материал. Рассматриваю человека которому нужно портфолио, новичков. Пишите мне на почту отвечу конкретнее по ТЗ.
Ищем дизайнера на удаленную работу - важны качество, стиль и скорость!
В проекты ищем срочно дизайнера для разработки афиш, макетов, визуализаций для социальных сетей и тд, закрытия всех текущих вопросов!Очень важны - качество, опыт, скорость, креатив!
Заявки фрилансеров
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