Ищем дизайнера на удаленную работу - важны качество, стиль и скорость!

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Закрыт34 заявки872 просмотра

В проекты ищем срочно дизайнера для разработки афиш, макетов, визуализаций для социальных сетей и тд,  закрытия всех текущих вопросов!Очень важны - качество, опыт, скорость, креатив!

4 года назад
SH_OK
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Заявки фрилансеров

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Евгения
 
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год назад
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Анна
 
29 лет
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Виктория
 
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Настюша
 
28 лет
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4 года назад
Арсен
 
47 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
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год назад
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47 отзывов
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Андрей
 
30 лет
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3 дня назад
61 отзыв
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Владислав
 
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год назад
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34 отзыва
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1 отзыв
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Арсэн
 
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2 года назад
14 отзывов
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Виталик
 
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3 часа назад
130 отзывов
4 года назад
Сергей
 
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Был
10 месяцев назад
44 отзыва
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Миша
 
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24 отзыва
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
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год назад
145 отзывов
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Дизайн продукции
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4 года назад
Анастасия
 
28 лет
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день назад
26 отзывов
4 года назад
Андрей
 
40 лет
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5 отзывов(-1)
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