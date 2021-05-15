Дизайн визитки, наклеек, листовки

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Закрыт31 заявка1134 просмотра

Добрый день! Мне нужен человек который сделает визитку ещё наклейки и возможно ещё другой материал. Рассматриваю человека которому нужно портфолио, новичков.

Пишите мне на почту отвечу конкретнее по ТЗ.

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