ЛОГОТИП, САЙТЫ, РЕКЛАМА и БРЕНДИНГ

Я дизайнер и маркетолог. На данном сервисе работаю недавно, поэтому первые проекты готова выполнить с хорошей скидкой, так как хочу поднять свой рейтинг и получить отзывы.

Занимаюсь разработкой логотипов, нейминга, фирменного стиля.

Основала диджитал-агентство МЭЙНРАША, наши клиенты по всему миру.

Мы выполняем услуги под ключ. От разработки логотипа и айдентики до сайтов, рекламы и продвижения.

ую, я создаю концепцию, прорабатываю идею, основываясь на маркетинге. Мои логотипы запоминаются с первого раза, а упаковка выделяется на полке среди сотен других!

Доверяйте разработку профессионалам и не тратьте время на новичков, для которых Вы лишь инструмент для наработки опыта.

Обращайтесь к нам, гарантирую, что останетесь довольны! Работаю официально по договору, предоставляю акт выполненных работ, а также рассрочку оплаты, если требуется.