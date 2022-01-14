Я дизайнер и маркетолог. На данном сервисе работаю недавно, поэтому первые проекты готова выполнить с хорошей скидкой, так как хочу поднять свой рейтинг и получить отзывы.
Занимаюсь разработкой логотипов, нейминга, фирменного стиля.
Основала диджитал-агентство МЭЙНРАША, наши клиенты по всему миру.
Мы выполняем услуги под ключ. От разработки логотипа и айдентики до сайтов, рекламы и продвижения.
ую, я создаю концепцию, прорабатываю идею, основываясь на маркетинге. Мои логотипы запоминаются с первого раза, а упаковка выделяется на полке среди сотен других!
Доверяйте разработку профессионалам и не тратьте время на новичков, для которых Вы лишь инструмент для наработки опыта.
Обращайтесь к нам, гарантирую, что останетесь довольны! Работаю официально по договору, предоставляю акт выполненных работ, а также рассрочку оплаты, если требуется.
Портфолио
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