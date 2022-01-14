leelyona

Елена leelyona

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
ЛОГОТИП, САЙТЫ, РЕКЛАМА и БРЕНДИНГ

Я дизайнер и маркетолог. На данном сервисе работаю недавно, поэтому первые проекты готова выполнить с хорошей скидкой, так как хочу поднять свой рейтинг и получить отзывы.

Занимаюсь разработкой логотипов, нейминга, фирменного стиля.

Основала диджитал-агентство МЭЙНРАША, наши клиенты по всему миру.

Мы выполняем услуги под ключ. От разработки логотипа и айдентики до сайтов, рекламы и продвижения.

ую, я создаю концепцию, прорабатываю идею, основываясь на маркетинге. Мои логотипы запоминаются с первого раза, а упаковка выделяется на полке среди сотен других!

Доверяйте разработку профессионалам и не тратьте время на новичков, для которых Вы лишь инструмент для наработки опыта.

Обращайтесь к нам, гарантирую, что останетесь довольны! Работаю официально по договору, предоставляю акт выполненных работ, а также рассрочку оплаты, если требуется.

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Отзывы заказчиков

guest_16473720298888
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Дизайн хайлайтов в Инстаграм
Работой очень довольны, все быстро качественно и в срок Дизайн на высшем уровне
Приятный Заказчик, четкая постановка задачи, быстрый фидбэк. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Вариант вывески кафе
Большое спасибо за качественный вариант дизайна вывески, учли пожелания, внесли изменения по комментариям. Рекомендую!
Приятно работать, задача была четко поставлена.
Ответный отзыв
gsmtarif
Николай 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$29
10 баллов
3 года назад
Дизайн и макет для roll-up размером 80см*200см
Всё хорошо! Дизайн огонь!
Отличный Заказчик, приятно работать, рекомендую!
Ответный отзыв
nordell
48 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Отрисовать логотип для проекта Plati
Прекрасная команда, талантливые дизайнеры! Сразу был очарован подходом, быстрым решением и отличным результатом. Рекомендую!
Было приятно сотрудничать. четкое ТЗ, вежливое общение, быстрая обратная связь. Рекомендуем! Ждем с новыми проектами!
Ответный отзыв
mocuishla2008
Наталья 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
8 баллов
4 года назад
Логотип для бара/ресторана
Девочки всегда на связи, было приятно работать.
Наталья и Полина, будем ждать Вас для продолжения проекта. Как только будете готовы продолжить, пишите мне и мы с Вами доведем дело до конца! Рекомендую к сотрудничеству! Приятное общение, вежливые девушки! Успехов Вам и Вашему делу!
Ответный отзыв
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3 отзыва
от $50
от 1 дня
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