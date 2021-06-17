Логотип для бара/ресторана

Наталья и Полина, будем ждать Вас для продолжения проекта. Как только будете готовы продолжить, пишите мне и мы с Вами доведем дело до конца! Рекомендую к сотрудничеству! Приятное общение, вежливые девушки! Успехов Вам и Вашему делу!