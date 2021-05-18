Разработка лого

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок998 просмотров

Есть сайт luxeo  .   team/и на нем есть текущее лого. Необходимо переделать лого, так же адаптировать его, что бы норм смотрелся в квадратных и круглых аватарках + фавикон. 

Перед тем как делать и адаптировать лого - просьба утвердить стандарт в идеале предложить нескольок вариков. Если пользуетесь конструкторами для генерации нужно потом будет очень попотеть, что бы мне подошло :( я пробовал нагенерить - но мне не зашло ничего

На выходе лого в векторе в цвете и монохроме + инверсия и решение для квадратных, круглых аватарок и фавикон. 

В заявке напишите чем не нравится вам текущее лого и критерии хорошего логотипа. 

4 года назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

vladislavles9999
Владислав 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$15
7 дней
Escrow
Говорят, смех продлевает жизнь. А мне жизнь продлевает работа с адекатными людьми. Владислав - отличный исполнитель. Сделал мне лого, которое всем зашло. Быстро, качественно в срок. Его логотипы должны стоить сотни долларов.
Благодарен Дмитрию за крутой процесс работы с ним и его командой. Очень участливый и общительный человек. Всем советую с ним поработать. Но лучше оставьте это мне)

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