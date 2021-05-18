Разработка лого

Есть сайт luxeo . team/и на нем есть текущее лого. Необходимо переделать лого, так же адаптировать его, что бы норм смотрелся в квадратных и круглых аватарках + фавикон.

Перед тем как делать и адаптировать лого - просьба утвердить стандарт в идеале предложить нескольок вариков. Если пользуетесь конструкторами для генерации нужно потом будет очень попотеть, что бы мне подошло :( я пробовал нагенерить - но мне не зашло ничего

На выходе лого в векторе в цвете и монохроме + инверсия и решение для квадратных, круглых аватарок и фавикон.

В заявке напишите чем не нравится вам текущее лого и критерии хорошего логотипа.